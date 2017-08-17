Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Вертолеты России» завершили обучение инженерно-технического состава иностранных специалистов

18.08.2017 АО «Вертолеты России» 182 0
0
Понравилась новость?
 0
Ка-52 «Аллигатор»
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершилось практическое обучение инженерно-технического состава группы иностранных военных специалистов в рамках выполнения обязательств по первому экспортному контракту.


Первый поток иностранных военных специалистов прибыл на предприятие 1 июня этого года. В течение двух с половиной месяцев 24 инженерно-технических специалиста и 10 летчиков проходили обучение в авиационном учебном центре предприятия.


Для представителей инозаказчика была разработана специальная программа обучения с привлечением инженерно-технических специалистов авиакомпании «Прогресс», а также летчиков-испытателей предприятия и АО «Камов» в качестве инструкторов. Программа включает в себя весь спектр знаний и навыков, необходимых для управления разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор», включая работу на полигоне.

Обучающиеся отметили высокий уровень подготовки инструкторов из числа ведущих специалистов предприятия, а также профессионализмом переводчиков, которые были привлечены к работе с инозаказчиком.


«Обучение военных специалистов инозаказчика является одним из ключевых направлений сотрудничества, ведь мы передаем нашим партнерам не только технику, но и все необходимые компетенции для ее грамотной эксплуатации. В руках летчиков и инженеров, обученных специалистами «Вертолетов России», вертолет Ка-52 сможет в полной мере раскрыть заложенный в него потенциал и демонстрировать высочайшие летно-технические характеристики», – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.


Предназначенные для теоретического обучения аудитории центра оборудованы персональными автоматизированными рабочими местами и электронными демонстрационными системами, что позволило организовать как общее ознакомление группы с материалом, так и выполнение индивидуальных заданий. Практические занятия технического персонала проводились в специализированных лабораториях и на стационарных учебных вертолетных площадках с использованием реальной контрольно-проверочной аппаратуры и средств наземного обслуживания.


По окончании обучения инженерно-технического состава первой группы иностранных специалистов в ПАО ААК «Прогресс» состоялось торжественное вручение соответствующих свидетельств с участием руководства предприятия и сотрудников авиационного учебного центра.


«Для нашего авиационного учебного центра это первый выпуск иностранных специалистов, поэтому могу сказать, что мы учились все вместе. Мы учтем все вопросы, которые возникали в процессе обучения, и второй поток встретим на еще более высоком уровне», - отметил управляющий директор ПАО ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

Занятия для летного состава первой партии иностранных специалистов еще продолжаются, их завершение планируется на сентябрь этого года. Всего же в течение года в рамках трех потоков в специализированном центре предприятия пройдут обучение около 30 иностранных летчиков и более 70 инженерно-технических специалистов.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Камов
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.08 00:29
  • 8
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
  • 18.08 00:14
  • 5230
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.08 00:03
  • 25
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
  • 17.08 22:31
  • 44
Вверх-вниз
  • 17.08 22:27
  • 11
Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
  • 17.08 21:32
  • 3
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 20:41
  • 2
ТЕПЛО И ЖАР - БЛАГОДАТЬ И АД.
  • 17.08 19:28
  • 3
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 17.08 19:23
  • 1
Рогозин: российская сверхтяжелая ракета должна быть готова к испытаниям в 2027 году
  • 17.08 19:06
  • 2
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 17.08 18:55
  • 16148
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 18:50
  • 193
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 18:44
  • 19
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 18:39
  • 3
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 18:10
  • 3
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
другие обсуждаемые темы