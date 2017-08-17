«Вертолеты России» завершили обучение инженерно-технического состава иностранных специалистов



Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершилось практическое обучение инженерно-технического состава группы иностранных военных специалистов в рамках выполнения обязательств по первому экспортному контракту.

Первый поток иностранных военных специалистов прибыл на предприятие 1 июня этого года. В течение двух с половиной месяцев 24 инженерно-технических специалиста и 10 летчиков проходили обучение в авиационном учебном центре предприятия.

Для представителей инозаказчика была разработана специальная программа обучения с привлечением инженерно-технических специалистов авиакомпании «Прогресс», а также летчиков-испытателей предприятия и АО «Камов» в качестве инструкторов. Программа включает в себя весь спектр знаний и навыков, необходимых для управления разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор», включая работу на полигоне.

Обучающиеся отметили высокий уровень подготовки инструкторов из числа ведущих специалистов предприятия, а также профессионализмом переводчиков, которые были привлечены к работе с инозаказчиком.

«Обучение военных специалистов инозаказчика является одним из ключевых направлений сотрудничества, ведь мы передаем нашим партнерам не только технику, но и все необходимые компетенции для ее грамотной эксплуатации. В руках летчиков и инженеров, обученных специалистами «Вертолетов России», вертолет Ка-52 сможет в полной мере раскрыть заложенный в него потенциал и демонстрировать высочайшие летно-технические характеристики», – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам Владислав Савельев.

Предназначенные для теоретического обучения аудитории центра оборудованы персональными автоматизированными рабочими местами и электронными демонстрационными системами, что позволило организовать как общее ознакомление группы с материалом, так и выполнение индивидуальных заданий. Практические занятия технического персонала проводились в специализированных лабораториях и на стационарных учебных вертолетных площадках с использованием реальной контрольно-проверочной аппаратуры и средств наземного обслуживания.

По окончании обучения инженерно-технического состава первой группы иностранных специалистов в ПАО ААК «Прогресс» состоялось торжественное вручение соответствующих свидетельств с участием руководства предприятия и сотрудников авиационного учебного центра.

«Для нашего авиационного учебного центра это первый выпуск иностранных специалистов, поэтому могу сказать, что мы учились все вместе. Мы учтем все вопросы, которые возникали в процессе обучения, и второй поток встретим на еще более высоком уровне», - отметил управляющий директор ПАО ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.

Занятия для летного состава первой партии иностранных специалистов еще продолжаются, их завершение планируется на сентябрь этого года. Всего же в течение года в рамках трех потоков в специализированном центре предприятия пройдут обучение около 30 иностранных летчиков и более 70 инженерно-технических специалистов.