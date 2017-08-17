«Вежливые люди» получат «Суперпираний»



Малая подводная лодка проекта 865 "Пиранья" ("Losos"). Источник: podlodka.info Малая подводная лодка проекта 865 "Пиранья" ("Losos"). Источник: podlodka.info

Уникальные миниатюрные субмарины смогут высаживать диверсантов, топить корабли, ставить мины и запускать крылатые ракеты

Морские диверсанты Военно-морского флота получат новейшие ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650. Корабли водоизмещением всего 720 т смогут незаметно доставлять к берегу и забирать группы специального назначения и сил специальных операций — «вежливых людей». Уникальная подлодка спроектирована Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ) «Малахит» и получила неофициальное название «Суперпиранья». По мнению экспертов, она станет ответом на появление у ВМС США АПЛ типа Ohio, переоборудованных в носители крылатых ракет и диверсионных групп.

Как сообщили «Известиям» в Главном штабе флота, П-650 рассматривается в качестве специализированного носителя и лодки поддержки подразделений спецназначения. Решение по ним будет приниматься после уточнения конечного облика изделий.

— ­П-650 — многоцелевая лодка, — рассказал «Известиям» ведущий конструктор ЦКБ «Малахит» Виктор Караваев. — На ней предусмотрена установка торпедных аппаратов для выхода морских диверсантов, а также специальный отсек с шлюзовой камерой для возвращения их на борт. Корабль имеет модульную конструкцию, что позволяет дополнительно разместить на нем различные типы крылатых ракет, торпед, донных мин. Поэтому субмарина может не только выполнять деликатные миссии, но и работать как патрульный корабль, уничтожать ракетами и торпедами одиночные корабли или цели на берегу, вести скрытную радиотехническую разведку, выдавать целеуказание другим кораблям в группе.

П-650 имеет длину 55 м и ширину 6,4 м. Предельная глубина погружения — 300 м. В движение ее приводят два дизель-генератора, вырабатывающих электроэнергию для сверхтихого гребного электродвигателя. Дальность ходя корабля — 2 тыс. морских миль, это свыше 3 тыс. км. Большую часть этой дистанции субмарина может пройти в подводном положении, не раскрывая своего местоположения. Экипаж субмарины — девять человек. На лодке есть специальное помещение под размещение группы из шести боевых пловцов. Корабль может нести четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин.

По словам Виктора Караваева, П-650 берет свое начало от сверхмалых подводных лодок советского флота проекта 865 «Пиранья». Эти корабли специально предназначались для скрытной доставки спецназовцев к побережью противника. По этой причине они были одними из самых секретных в ВМФ. Всего было построено два подводных корабля МС-520 и МС-521. Однако в 1999 году программа была закрыта. Лодки было решено списать в утиль. Это решение позволило снять одну из «Пираний» в комедийной киноленте «Особенности национальной рыбалки». На ней группа непутевых рыболовов забирала забытые на финской территории ящики с водкой.

Военный эксперт Владимир Щербаков рассказал «Известиям», что интерес к сверхмалым подводным лодкам вызван прежде всего появлением ударно-диверсионных кораблей в ВМС США.

— В отличие от американской российская концепция предполагает создание сверхмалых и малошумных кораблей прибрежной зоны или внутренних морей, — рассказал эксперт. — Они будут очень востребованы на Балтийском, Черном, Южно-Китайском или Каспийском морях, где нет больших глубин и куда незаметно атомная лодка просто физически не войдет.

Сейчас главным разработчиком сверхмалых разведывательно-диверсионных субмарин выступают США. В рамках специальной программы ASDS (Advanced Swimmer Delivery System) с целью совершенствования средств доставки легководолазов-спецназовцев Объединенное командование специальных операций ВС США заказало корпорации Northrop Grumman «сухую» сверхмалую субмарину. Корабль имеет длину 19,81 м, диаметр 2,43 м, водоизмещение 55 т. Глубина погружения лодки превышает 300 м. К месту выполнения задачи лодка доставляется специально оборудованными АПЛ и надводными кораблями. Собственного вооружения ASDS не имеют.

Дмитрий Литовкин