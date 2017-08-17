Военных кинологов подчинили Генштабу



Военнослужащий-кинолог ВС РФ

Источник: МО РФ Военнослужащий-кинолог ВС РФИсточник: МО РФ

Минобороны создало самостоятельную кинологическую службу

Минобороны утвердило положение о создании специальной кинологической службы. Решение упорядочит подготовку военных кинологов и служебных собак, которые будут привлекаться для охраны стратегических объектов, минно-розыскной деятельности, а также выполнения специальных задач.

Это первый случай создания военной кинологической службы за всю историю существования советской и российской армии. До этого, кинологические подразделения были разбросаны по различным отделам и департаментам и не составляли единую структуру. А во времена министра обороны Анатолия Сердюкова они были практически упразднены за ненадобностью.

Как рассказал «Известиям» начальник управления службы войск и безопасности военной службы генерал-майор Владимир Головачев (напрямую подчиняется начальнику Генерального штаба. – "Известия"), задачами новой структуры станут систематизация опыта подготовки служебных собак, внедрение инновационных методик учебы, а также создание методологической базы для развития этого направления деятельности. Решение вступило в силу 1 марта этого года. Поводом для его принятия стал опыт проведения конкурса «Верный друг» в рамках «Армейских международных игр».

– Несмотря на развитие современных технологий, на военной службе находится более трех тысяч служебных собак, – рассказал «Известиям» Владимир Головачев. – Замены им нет и не будет. Любую сложную электронику можно вывести из строя. Хорошо подготовленную служебную собаку обмануть невозможно. С вероятностью 99,9 процентов она выполнит поставленные перед ней задачи.

По словам военачальника, основная задача службы заключается в подготовке служебных собак и их вожатых по новым стандартам. Все они определялись в рамках конкурса «Верный друг» и теперь станут эталоном для Вооруженных сил.

Как рассказал "Известиям", начальник штаба Центральной школы военного собаководства «Красная звезда» майор Олег Юрасов, методики подготовки собак остались прежними, но изменились подходы. Это касается физической и тактической подготовки вожатых, а также их подопечных.

Военный эксперт, директор Центра политической конъектуры Иван Коновалов рассказал «Известиям», что роль служебных собак в армии до последнего времени была недооценена.

– По фильмам мы знаем, что их используют для охраны границы или в МВД, – отметил специалист. – В то же время об их роли в армии практически ничего не известно. Все это потому, что собаки были разбросаны по отельным службам и департаментам. Из-за этого финансирование кинологических служб шло по остаточному принципу. Зато, как только начинаются боевые действия о собаках сразу вспоминают. Они резко начинают быть необходимыми.

По словам Коновалова, как показывает практика, никто кроме «лучших друзей человека» не может так хорошо помочь в разминировании местности или охранять территорию.

– Ни один робот не сравнится с обученным псом, ведь у машины нет такого чутья и интуиции, как у "четвероногого солдата", – отметил эксперт. – Собаки активно участвовали в разминировании территории Северного Кавказа и Сирии. Поэтому создание кинологической службы Минобороны можно только приветствовать. Это означает, что подготовка собак будет вестись систематически. На это целенаправленно будут выделять средства, а четвероногие помощники всегда будут под рукой.

Сейчас на службу в Минобороны призываются восемь пород служебных собак. Это немецкие, восточно-европейские, кавказские, среднеазиатские и бельгийские овчарки, ротвейлеры, черные терьеры и лабрадоры. Базой для их подготовки выбран старейший (действует с 1924 года. – "Известия") племенной питомник – Центральная школа военного собаководства «Красная Звезда» - в Дмитровском районе Подмосковья. На его базе организованна первичная подготовка вожатых и служебных собак в интересах всего военного ведомства.

В рамках «Армейских международных игр-2017» в конкурсе «Верный друг» приняли участие пять команд из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта. В качестве наблюдателей на соревнованиях были представители КНР, Индии и Таиланда.

Дмитрий Литовкин