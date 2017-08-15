Ульяновский автомобильный завод разработает новую технику для Росгвардии
|
|
Техника Росгвардии
Источник: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод разрабатывает новую технику для Росгвардии, сообщает департамент ведомства по взаимодействию со СМИ.
"В 2018 году в войска национальной гвардии Российской Федерации поступят современные и перспективные образцы автомобильной техники. Ульяновский автомобильный завод ведет разработку перспективных бронированных многоцелевых автомобилей УАЗ для подразделений специального назначения и патрульного автомобиля для подразделений вневедомственной охраны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Росгвардия планирует закупать автомобили с улучшенными характеристиками: увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью. Тактико-технические характеристики для автомобилей будут подготовлены Главным управлением сил специального назначения и Главным управлением вневедомственной охраны Росгвардии.
Руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков отметил, что новые образцы должны отвечать всем современным требованиям и значительно превосходить имеющиеся в войсках машины.
"Получение новых моделей автомобилей марки УАЗ - это часть планомерной работы департамента техники и вооружения Росгвардии по обеспечению ведомства современной техникой", - подчеркнул он.
|
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.08.2017 Киевские «ждуны» американского оружия: почему США не спешат с поставками Украине
14.08.2017 Олег Сиденко: "Восточная верфь" ждет заказ от Минобороны в 2018 году
11.08.2017 Украина продаст оружие СССР без России
09.08.2017 Российская команда победила в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ-2017
09.08.2017 Сборная ВС России победила в конкурсе "Военное ралли" в рамках Армейских игр
08.08.2017 В Росгвардии предложили учредить медаль "За проявленную доблесть"
07.08.2017 "В Ливии мы не хотим ассоциироваться ни с одной из сторон конфликта"
07.08.2017 Какие вооруженные силы нужны России?