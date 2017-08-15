Ульяновский автомобильный завод разработает новую технику для Росгвардии



Техника Росгвардии

Источник: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков Техника РосгвардииИсточник: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод разрабатывает новую технику для Росгвардии, сообщает департамент ведомства по взаимодействию со СМИ.

"В 2018 году в войска национальной гвардии Российской Федерации поступят современные и перспективные образцы автомобильной техники. Ульяновский автомобильный завод ведет разработку перспективных бронированных многоцелевых автомобилей УАЗ для подразделений специального назначения и патрульного автомобиля для подразделений вневедомственной охраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Росгвардия планирует закупать автомобили с улучшенными характеристиками: увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью. Тактико-технические характеристики для автомобилей будут подготовлены Главным управлением сил специального назначения и Главным управлением вневедомственной охраны Росгвардии.

Руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков отметил, что новые образцы должны отвечать всем современным требованиям и значительно превосходить имеющиеся в войсках машины.

"Получение новых моделей автомобилей марки УАЗ - это часть планомерной работы департамента техники и вооружения Росгвардии по обеспечению ведомства современной техникой", - подчеркнул он.