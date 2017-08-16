Вертолетная выставка HeliRussia сменит площадку



Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Вертолет Ми-38-2 (ОП-3) на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Международная вертолетная выставка HeliRussia в 2018 гогу пройдет на новой площадке. Причиной стало постоянно растущее число компаний-участников и расширение экспозиции, сообщили организаторы.

«На этот раз экспозиция переедет из павильона № 1 (залы № 3 и 4) в павильон № 3 (залы № 14 и 15), где располагается офис организаторов мероприятия, конфигурация новых помещений должна позволить эффективнее обустроить выставочную площадь и облегчить навигацию для посетителей»

В следующем году HeliRussia, ежегодно собирающая ведущих представителей отрасли, пройдет в том же выставочном центре, что и обычно, — "Крокус Экспо". Однако на этот раз экспозиция переедет из павильона № 1 (залы № 3 и 4) в павильон № 3 (залы № 14 и 15), где располагается офис организаторов мероприятия. Конфигурация новых помещений должна позволить эффективнее обустроить выставочную площадь и облегчить навигацию для посетителей. При этом у компаний-участников по-прежнему будет возможность выставлять вертолеты и крупные экспонаты на своих стендах.

Посетителям впервые предоставят доступ в подземный паркинг. До выставки традиционно можно добраться и на общественном транспорте или на частном вертолете.

По данным организаторов, на участие в HeliRussia 2018 поданы заявки на более чем 40% выставочной площади.

События на HeliRussia традиционно освещает официальное ежедневное издание выставки Show Observer HeliRussia ("Обозрение HeliRussia "). Show Observer, выпускаемый издателями делового журнала о гражданской авиации "Авиатранспортное обозрение", рассказывает о ключевых событиях вертолетной выставки с момента ее организации в 2008 году.

Show Observer на протяжении нескольких лет успешно освещает работу российских аэрокосмических и оборонных мероприятий. Помимо HeliRussia, номера издания распространяются на международном авиасалоне МАКС, форуме "Армия", выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS, конференции и выставке "ТОиР авиационной техники в России и СНГ" и выставке деловой авиации JetExpo. Архив Show Observer доступен по этой ссылке.