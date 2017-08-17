Корпорация "Иркут" в сентябре возобновит испытательные полеты самолета МС-21
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Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net
Иркутск. 17 августа. ИНТЕРФАКС - ПАО "Корпорация "Иркут" планирует в сентябре возобновить заводские испытания нового российского самолета МС-21, сообщил президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на совещании в Иркутске в четверг.
"Планируем в сентябре начать заводские испытания. После этого самолет перегоним в Москву", - сказал он.
Ю.Слюсарь пояснил, что в рамках заводских испытаний будет совершено около 30 полетов.
По его словам, в настоящее время на Иркутском авиазаводе ведется сборка второго экземпляра МС-21. Он будет готов в декабре 2017 года.
В производственном плане на первое полугодие 2018 года стоит сборка третьего и четвертого экземпляров МС-21.
В 2019 году будут собраны первые летные образцы - четыре экземпляра, уточнил Ю.Слюсарь.
Глава ОАК также сообщил, что в настоящее время мощности Иркутского авиазавода позволяют собирать до 10 самолетов МС-21 в год.
"Мы планируем, что к 2024 году будем собирать до 70 самолетов в год", - добавил он.
МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров, создаваемое ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК). На момент презентации МС-21 в июне 2016 года в проект было вложено порядка 100 млрд руб., оценивала ОАК. Самолёт уже совершал испытательные полеты, первые поставки намечены на конец 2018 года.
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17.08.2017
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