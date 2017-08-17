ВМС Малайзии готовятся к спуску на воду первого корабля прибрежной зоны, построенного по французскому проекту "Говинд"
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Проект нового французского многоцелевого корабля "Говинд" для охраны морской экономической зоны OPV (offshore patrol vessel).
ЦАМТО, 17 августа. На следующей неделе, 24 августа, на верфи Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) в Лумуте состоится спуск на воду корпуса первого корабля прибрежной зоны (Littoral Combat Ship – LCS), строящегося для ВМС Малайзии.
По информации Malaysian Defence, дату церемонии подтвердил командующий ВМС Малайзии адмирал Камарулзаман Бадаруддин (Kamarulzaman Badaruddin).
Адмирал также сообщил, что корабль получит наименование Maharaja Lela и бортовой номер 2501. Новый корабль, согласно условиям контракта, планируется ввести в состав малазийских ВМС в 2019 году.
Как уже сообщал ЦАМТО, в июле 2014 года малазийская компания Boustead Heavy Industries Corporation объявила о заключении контракта на разработку проекта, постройку, оснащение оборудованием, проведение испытаний и поставку ВМС Малайзии шести патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS. Корабль разработан на базе проекта "Говинд-2500" французской DCNS. Стоимость соглашения оценивается в 9 млрд. ринггитов (2,4 млрд. долл.). Контракт будет выполняться в течение трех "Малазийских планов": 10-го, 11-го и 12-го. Строительство кораблей, интеграция оборудования и испытания будут проходить в Лумуте.
Работы по строительству головного корабля начались 13 июня 2015 года. Церемония закладки киля состоялась 8 марта 2016 года. Согласно планам ВМС, морские испытания первого SGPV-LCS должны начаться в 2018 году. Первый корабль поступит на вооружение в 2019 году. Оставшиеся корабли будут переданы заказчику с интервалом в 6 месяцев.
Для справки: церемония закладки киля второго патрульного корабля состоялась 28 февраля 2017 года.
Длина корабля SGPV-LCS составит 111 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3100 т. Он будет оснащен главной энергетической установкой типа CODAD и сможет развивать максимальную скорость 28 узлов. Автономность – 21 сутки.
Планируется, что корабли будут оснащены трехкоординатными РЛС "Смарт-S" Mk.2, буксируемыми ГАС CAPTAS-2, оптико-электронными системами управления огнем TMEO Mk.2 TMX/EO немецкой компании Rheinmetall, 57-мм артиллерийскими установками "Бофорс" Mk.3 компании БАЕ Systems, двумя 30-мм АУ "Сихок" компании MSI-Defence, двумя трехтрубными системами пуска 324-мм торпед британской компании J+S Ltd, противокорабельными ракетами NSM компании Kongsberg, а также ЗРК VL MICA компании MBDA.
В настоящее время командование ВМС Малайзии реализует носящую название "от 15 к 5" программу реформирования, предполагающую увеличение численности флота при одновременном сокращении количества типов кораблей, состоящих на вооружении. Предполагается, что в перспективе в боевом составе флота будет состоять 12 кораблей SGPV-LCS, три многоцелевых корабля обеспечения MRSS (Multirole Support Ship), 18 патрульных кораблей прибрежной зоны (LMS), 18 корветов УРО класса "Кедах" (MEKO-100) и четыре дизель-электрические подводные лодки.
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17.08.2017
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