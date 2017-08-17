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ВМС Малайзии готовятся к спуску на воду первого корабля прибрежной зоны, построенного по французскому проекту "Говинд"

18.08.2017 ЦАМТО 57 0
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Govind
Проект нового французского многоцелевого корабля "Говинд" для охраны морской экономической зоны OPV (offshore patrol vessel).

ЦАМТО, 17 августа. На следующей неделе, 24 августа, на верфи Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) в Лумуте состоится спуск на воду корпуса первого корабля прибрежной зоны (Littoral Combat Ship – LCS), строящегося для ВМС Малайзии.

По информации Malaysian Defence, дату церемонии подтвердил командующий ВМС Малайзии адмирал Камарулзаман Бадаруддин (Kamarulzaman Badaruddin).

Адмирал также сообщил, что корабль получит наименование Maharaja Lela и бортовой номер 2501. Новый корабль, согласно условиям контракта, планируется ввести в состав малазийских ВМС в 2019 году.

Как уже сообщал ЦАМТО, в июле 2014 года малазийская компания Boustead Heavy Industries Corporation объявила о заключении контракта на разработку проекта, постройку, оснащение оборудованием, проведение испытаний и поставку ВМС Малайзии шести патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS. Корабль разработан на базе проекта "Говинд-2500" французской DCNS. Стоимость соглашения оценивается в 9 млрд. ринггитов (2,4 млрд. долл.). Контракт будет выполняться в течение трех "Малазийских планов": 10-го, 11-го и 12-го. Строительство кораблей, интеграция оборудования и испытания будут проходить в Лумуте.

Работы по строительству головного корабля начались 13 июня 2015 года. Церемония закладки киля состоялась 8 марта 2016 года. Согласно планам ВМС, морские испытания первого SGPV-LCS должны начаться в 2018 году. Первый корабль поступит на вооружение в 2019 году. Оставшиеся корабли будут переданы заказчику с интервалом в 6 месяцев.

Для справки: церемония закладки киля второго патрульного корабля состоялась 28 февраля 2017 года.

Длина корабля SGPV-LCS составит 111 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3100 т. Он будет оснащен главной энергетической установкой типа CODAD и сможет развивать максимальную скорость 28 узлов. Автономность – 21 сутки.

Планируется, что корабли будут оснащены трехкоординатными РЛС "Смарт-S" Mk.2, буксируемыми ГАС CAPTAS-2, оптико-электронными системами управления огнем TMEO Mk.2 TMX/EO немецкой компании Rheinmetall, 57-мм артиллерийскими установками "Бофорс" Mk.3 компании БАЕ Systems, двумя 30-мм АУ "Сихок" компании MSI-Defence, двумя трехтрубными системами пуска 324-мм торпед британской компании J+S Ltd, противокорабельными ракетами NSM компании Kongsberg, а также ЗРК VL MICA компании MBDA.

В настоящее время командование ВМС Малайзии реализует носящую название "от 15 к 5" программу реформирования, предполагающую увеличение численности флота при одновременном сокращении количества типов кораблей, состоящих на вооружении. Предполагается, что в перспективе в боевом составе флота будет состоять 12 кораблей SGPV-LCS, три многоцелевых корабля обеспечения MRSS (Multirole Support Ship), 18 патрульных кораблей прибрежной зоны (LMS), 18 корветов УРО класса "Кедах" (MEKO-100) и четыре дизель-электрические подводные лодки.
17.08.2017
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Страны
Великобритания
Германия
Малайзия
Франция
Продукция
NSM
SH-60
Ка-32
Компании
DCNS
Leonardo
Rheinmetall
Проекты
LCS-1

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