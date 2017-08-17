Пентагон выполняет приказ Трампа разработать варианты ответа на угрозы КНДР



Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд во время визита в Китай

Источник: © EPA/WANG ZHAO Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд во время визита в КитайИсточник: © EPA/WANG ZHAO

По словам представителя ВС Джозефа Данфорда, военный ответ на ракетную угрозу КНДР был бы "ужасающим", однако позволить Пхеньяну разрабатывать средства нанесения ядерного удара по США - "невообразимо"

ТАСС, 17 августа. Президент США Дональд Трамп дал четкое распоряжение "разработать надежные и эффективные военные варианты" ответа на угрозы со стороны КНДР, и Пентагон "занимается именно этим". Соответствующее заявление сделал в четверг в беседе с сопровождающими его журналистами председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся с официальным визитом в КНР.

Как сообщило агентство Associated Press, таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова главного политического стратега Белого дома Стивена Бэннона, который сказал в опубликованном в среду интервью журналу American Prospect, что "никакого военного решения [северокорейской ракетной проблемы] нет". Тем не менее Данфорд подчеркнул, что Трамп прямо приказал "нам разрабатывать надежные и эффективные военные варианты, и мы занимаемся именно этим".

По его словам, военный ответ на ракетную угрозу КНДР был бы "ужасающим", однако позволить Пхеньяну разрабатывать средства нанесения ядерного удара по Соединенным Штатам - "невообразимо".