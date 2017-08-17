Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества



Источник: © Nigel Treblin/Getty Images Источник: © Nigel Treblin/Getty Images

Несмотря на международные усилия по химическому разоружению, стороны конфликта по-прежнему используют зарин, иприт, хлор и другие отравляющие компоненты

В среду, 16 августа, Совет Безопасности ООН обсудил новый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне, который подтвердил применение в городе зарина — запрещенного боевого отравляющего вещества. Документ был передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химатаке. ТАСС рассказывает, откуда в Сирии появилось химоружие и почему оно остается в стране, несмотря на международные усилия по разоружению региона.

Что произошло в Хан-Шейхуне?

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун самолеты ВВС Сирии, предположительно, совершили химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит такие цифры: 84 жертвы, 545 раненых. Власти Сирии отрицают свою причастность к химатаке. В Москве исходят из того, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия, поскольку факт уничтожения всех сирийских запасов химоружия был "отфиксирован" и подтвержден ОЗХО.

16 августа замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявил, что проведенное властями Сирии собственное расследование инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне показало, что эта химическая атака была полностью сфабрикована боевиками. По его словам, отравляющие вещества, которые были найдены на оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирию из США и Великобритании.

В постпредстве Великобритании при ООН опровергли эту информацию. Представитель компании Cherming Defence — одной из фирм, которая якобы поставляла отравляющие вещества в Сирию — в беседе с ТАСС подчеркнул, что она не занимается производством химоружия.

Когда в Сирии появилось химическое оружие?

Программа создания сирийского химического оружия (ХО) началась в 1970-е годы при активном сотрудничестве с западноевропейскими фирмами. По некоторым данным, Сирия производила несколько тонн отравляющих веществ (ОВ) ежегодно. В первую очередь это зарин — нервно-паралитический газ, который смертельно опасен даже при небольших концентрациях. Производство ОВ и их компонентов было сконцентрировано в районе Дамаска, в Хомсе, в Хаме и в Алеппо.

Кто и при каких обстоятельствах впервые применил его?

Первые сообщения в СМИ об использовании отравляющих веществ в пригороде сирийского города Хомс эль-Байда появились 23 декабря 2012 года. Власти Сирии и оппозиция возлагали ответственность за эту атаку друг на друга. 19 марта 2013 года, по сообщению правительственного агентства САНА, сирийские боевики применили химическое оружие при обстреле района Хан-эль-Асаль провинции Алеппо. От удушья, вызванного газами, скончались 25 человек, в том числе 16 военнослужащих, пострадали более 100. В этот же день министр информации САР Омран аз-Зуаби обвинил экстремистов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в применении оружия, запрещенного всеми нормами международного права.

Это были единичные случаи?

Нет, 23 июля 2013 года специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Роберт Серри заявил, что секретариат ООН получил 13 сообщений о применении химического оружия в Сирии. Спустя месяц эксперты подтвердили пять случаев, самый трагичный из которых — 21 августа в Восточной Гуте, где в результате обстрела снарядами с нервно-паралитическим газом зарином погибли, по разным данным, от 280 до 1700 человек. Как утверждают представители оппозиции, химоружие применила правительственная армия. Официальные власти отвергли эти обвинения.

Как решали эту проблему?

С подачи Москвы 10 сентября 2013 года Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы ХО и вскоре передала документы о присоединении к Конвенции по запрещению химоружия. Спустя месяц Сирия официально стала 190-м членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Все запасы ХО было решено уничтожить, а процесс его производства запретить. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии вывезена последняя партия химоружия для последующего уничтожения. 4 января 2016 года глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в Техасе были переработаны последние 75 цилиндров фтороводорода. Таким образом, процесс уничтожения сирийского химического оружия считался завершенным.

Но на этом ничего не завершилось?

Не завершилось. Разрабатывать собственное химическое оружие начали боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусры". В октябре 2016 года российские военные обнаружили на юго-западе Алеппо доказательства применения ХО против мирного населения и армии Сирии. Речь идет о боеприпасах с хлором и белым фосфором, однако МИД РФ не сомневается в наличии у боевиков зарина и иприта.

Кроме того, на протяжении последних трех лет западные чиновники заявляли, что химоружием по-прежнему пользуются войска Башара Асада. По мнению американских властей, последний случай применения Дамаском ХО произошел 4 апреля в Хан-Шейхуне. Согласно версии Минобороны РФ, в тот день сирийская авиация разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

Какова позиция Запада?

Американские разведывательные ведомства подозревают, что Башар Асад оставил часть запасов химического оружия или его компонентов и не предъявил их ОЗХО. Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака на мирных жителей, проведенная властями Сирии, изменила его отношение к руководству страны и лично президенту Башару Асаду. 7 апреля вооруженные силы США в качестве ответа на действия Дамаска нанесли ракетный удар по военной базе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Москва оценила эти действия как "агрессию против суверенного государства".

При подготовке материала использовались данные ТАСС-Досье

Артур Громов