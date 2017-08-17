Вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении военного корабля РФ у границы страны
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Малый ракетный корабль "Серпухов" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk
Отмечается, что корвет "Серпухов 563" зашел в эксклюзивную экономическую зону Латвии
РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Российский военный корабль был замечен в четверг вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод ВМС 17 августа идентифицировали корвет "Серпухов 563" класса "Буян-М" ВС России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.
По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам страны 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
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17.08.2017
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