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Вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении военного корабля РФ у границы страны

18.08.2017 ТАСС 64 0
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Серпухов
Малый ракетный корабль "Серпухов" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016
Источник: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

Отмечается, что корвет "Серпухов 563" зашел в эксклюзивную экономическую зону Латвии

РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Российский военный корабль был замечен в четверг вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод ВМС 17 августа идентифицировали корвет "Серпухов 563" класса "Буян-М" ВС России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам страны 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Латвия
Россия
Проекты
21631 Буян-М

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