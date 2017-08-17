Киевские «ждуны» американского оружия: почему США не спешат с поставками Украине



ПТРК FGM-148 Javelin. Источник: warfare.ru ПТРК FGM-148 Javelin. Источник: warfare.ru

Противобатарейные радары, снайперские винтовки, ручные гранатометы, бронеавтомобили, средства радиосвязи и тактические фонари. Запад активно демонстрирует поставками этого вооружения и техники поддержку режима Петра Порошенко на Украине.

При этом, словно мантру, повторяя, что готов идти дальше и передать Киеву куда более серьезное оружие для борьбы с якобы российской агрессией: самые современные противотанковые управляемые ракеты FGM-148 Javelin и зенитные ракетные комплексы.

Демонстрирует — ключевое слово. Помощь была обещана еще в 2015 году. В октябре того года конгресс принял проект военного бюджета на 2016 год, где была предусмотрена выделение Киеву $ 300 млн в год. Оказывать ее должен был Пентагон по предварительному согласию Госдепартамента. Однако президент Барак Обама наложил на решение вето. С тех пор США поставляли Украине только «нелетальное вооружение» — медикаменты, бронежилеты, приборы ночного видения. Тем не менее Украина активно продолжает просить — Запад обещать.

Ситуация практически анекдотическая. Например, херсонские газеты сообщили, что по линии МВД Украины арсенал местного милицейского подразделения спецназа «Корд» пополнился уникальной американской 12,7 мм снайперской винтовкой «Барретт» М82 (М107). Пятизарядка производства США весьма дальнобойна, и с ней меткий стрелок может «снять» террориста на расстоянии до полутора километров, пишут херсонские журналисты. Впрочем, как тут же отмечают, в подразделении она единственная, что вполне оправданно — ведь снайпер на 25 бойцов «Корда» тоже один. Однако в ближайшей перспективе штатную численность подразделения спецназа на Херсонщине планируют увеличить вдвое. То есть и винтовок будет после этого две.

Не менее показательна и поставка ручных гранатометов PSRL-1. В апреле 2017-го нацгвардия Украины получила партию из 100 таких изделий американской компании «AirTronic USA». И дело даже не в количестве, а в том, что PSRL-1 — клон советского и российского гранатомета РПГ-7. На Украине подобного оружия должны быть тонны. Однако теперь, видимо, приходиться покупать на Западе.

В чем же дело? Ведь еще совсем недавно Украина считалась одним из самых сильных в военном плане государств на постсоветском пространстве. От СССР страна унаследовала вторую по численности армию с огромными складами вооружений и техники, предназначенными для отражения агрессии в куда более серьезной, чем сейчас войне. При этом Украина умудрялась еще и быть девятой страной в мире по экспорту вооружений и военной техники. Зарабатывая на поставках оружия от $ 500 до 700 млн ежегодно.

«Зарабатывала» — еще одно слово, дающее понимание того, куда вся военная мощь некогда союзной республики испарилась.

За годы незалежности Киев банально распродал советское наследие. Попытка восстановить былой арсенал, поднять его на качественно новый уровень, начатая в 2014 году, пока ни к чему не привела. В стране разрабатываются современные системы вооружения, новые танки, бронетранспортеры и самолеты. Однако любой показ этой техники больше похож на сюрреалистичное шоу. То переделанный советский БТР не может переплыть небольшой канал, то поставленные в зону АТО новейшие танки «Оплот» окажутся не боеготовыми, а новейший робот вместо необитаемого боевого модуля получит старую авиационную пусковую установку для запуска неуправляемых ракет.

Потенциал украинской оборонки стремительно тает. Лучше всего об этом говорят факты. Так, от покупки новейших украинских БТР-4 отказалась Индонезия. Это те самые машины, которые не смогли сдать экзамен по плаванию. Необходимую технику Джакарта теперь купит в России. Это будут созданные на базе БМП-3 — ББТ-3Ф.

Еще раньше из-за качества украинских БТР от закупки отказался Ирак. В январе 2014 года Багдад вернул обратно на Украину 42 украинских БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Причина — множественный брак. В январе нынешнего года Минобороны Таиланда разорвало контракт с Украиной на поставку 54 танков «Оплот», заключенный еще в 2011 году. Заменой украинскому «Оплоту» в тайской армии станет китайский танк VT-4. Контракт с Пекином на поставку 28 машин с возможным увеличением их числа уже подписан.

На этом фоне Киев активно просит Запад о новом — летальном оружии. США рассматривают возможность поставки самых современных противотанковых систем FGM-148 Javelin. Этот комплекс сейчас активно воюет в составе террористических подразделений запрещенной в России организации ИГИЛ в Сирии.

Казалось бы, почему не поставить его и на Украину? Но есть одно но. Киев крайне ненадежный партнер. Свидетельство этого — скандал с передачей критических ракетных технологий Северной Кореи. Как выяснили американские журналисты, успехи северокорейцев в создании баллистических ракет могут быть связаны с продажей Киевом двигателей и участием украинских инженеров в ракетной программе Пхеньяна.

Киев все отрицает и валит на Москву. Но это ведь не первый случай нарушения международных договоров и обязательств. В начале нулевых был скандал с поставкой Пекину стратегических авиационных крылатых ракет Х-55, способных нести ядерные боеголовки. История тихонько сошла на нет только из-за того, что контрабанда была остановлена при пересечении российско-китайской границы. А главный организатор сделки был найден повесившимся в киевском СИЗО.

Два этих эпизода весьма красноречивы, и в Вашингтоне прекрасно понимают, что, вооружая Киев, могут начать играть против самих себя. Северная Корея уже способна обстреливать территорию США баллистическими ракетами. Благодаря помощи Украины сделать это может и Китай. Именно это одна из причин, почему, декларируя всестороннюю поддержку, американцы тянут с поставками летального оружия. Все оно с легкостью может перекочевать через линию фронта к ополчению Донецкой и Луганской республик и оказаться перепроданным третьим странам. Причем тем, с которыми Вашингтон того и гляди начнет войну.

Дмитрий Литовкин