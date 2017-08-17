Приобретение малых инновационных предприятий позволит значительно увеличить долю гражданской продукции «Росэлектроники»
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Российская Электроника
Источник: www.ruselectronics.ru
16 августа состоялся совместный научно-технический совет (НТС) холдингов «Росэлектроника» и Объединенная приборостроительная корпорация, который был посвящен теме инновационного развития объединенного холдинга в части гражданской продукции. В рамках прошедшего научно-технического совета были приняты решения о целесообразности реализации ряда проектов в рамках гражданской диверсификации, имеющих высокую степень проработки и коммерциализации. Часть проектов касается приобретения организаций, специализирующихся на выпуске гражданской продукции, представленных потенциальными партнерами.
Реализация одобренных НТС проектов через инвестиционную процедуру холдинга позволит значительно увеличить объем выручки гражданской продукции – по предварительной оценке выручка может вырасти на 5-6 млрд рублей до конца 2018 года. Выбор конкретных организаций для создания совместных бизнесов был осуществлен в результате деятельности Координационного совета опорных вузов и институтов развития при Росэлектронике, основной целью деятельности которого является поиск новых перспективных проектов, направлений развития, формирование партнерств и экспертиза проектов.
«Принятые решения наглядно продемонстрировали результативность и эффективность работы Координационного совета опорных вузов и институтов развития – только в результате плотного взаимодействия с ведущими техническими вузами страны и институтами развития, такими как Сколково, ФРП, РВК, ФРИИ и др., мы сможем реализовать стратегию развития Росэлектроники на новых рынках гражданской продукции, сможем отобрать рыночно ориентированные проекты для их дальнейшего развития с учетом всех возможностей Росэлектроники и ее партнеров в развитии», – отметил заместитель генерального директора холдинга Арсений Брыкин.
Повышение доли гражданской продукции в общем объеме выручки является главной целью стратегии развития Радиоэлектронного кластера – к 2025 году доля гражданской продукции должна вырасти до 50% в общей выручке. И для реализации поставленной задачи руководством Росэлектроники была инициирована широкомасштабная программа сотрудничества холдинга с малыми и средними предприятия, занятыми в высокотехнологичных сферах и обладающими опытом работы на открытом рынке.
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17.08.2017
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