Компания NORINCO продемонстрировала новые ОБТ VT-4, предназначенные для ВС Таиланда



Китайский основной боевой танк VT-4 (MBT-3000)

Источник: China Defense Китайский основной боевой танк VT-4 (MBT-3000)Источник: China Defense

ЦАМТО, 17 августа. Первая партия произведенных компанией NORINCO для Сухопутных войск Таиланда основных боевых танков VT-4 (MBT-3000) была продемонстрирована в ходе второго дня выставки китайских вооружений ARMOR DAY 2017 на стрельбище в автономном районе Внутренняя Монголия.

На опубликованных блогом Aagth1.blogspot.com.by снимках заснята колонна танков VT-4 (как минимум, из 7 ОБТ). Таким образом, можно предположить, что фактическое выполнение контракта на поставку Таиланду танков VT-4 начнется в самое ближайшее время.

Как уже сообщал ЦАМТО, командование Вооруженных сил Таиланда подписало контракт на закупку 28 ОБТ VT-4 в апреле 2016 года. Новые ОБТ заменят устаревшие M41 времен Второй мировой войны. Стоимость подписанного с Китайской северной промышленной корпорацией NORINCO (China North Industries Corporation) договора составила около 150 млн. долл. Как ожидалось, поставки должны были начаться до конца 2016 года и завершиться в течение двух лет. ВС Таиланда стали первым известным экспортным заказчиком танков данного типа.Кабинет министров Таиланда 4 апреля 2017 года одобрил приобретение второй партии из 10 танков VT-4 китайского производства на сумму 58 млн. долл. Это второй из трех траншей закупки (в общей сложности планируется приобрести 49 танков данного типа).

Контракт предусматривает передачу Таиланду ряда связанных технологий. Основным получателем данных технологий станет Институт оборонных технологий (DTi – Defence Technology Institute), входящий в структуру Министерства обороны Таиланда. Кроме того, СВ Таиланда направят в Китай для подготовки группу военнослужащих: это технические специалисты и члены экипажей танков. Предположительно, специалисты DTi также пройдут обучение в Китае.

Причиной закупки китайских танков является срыв Украиной контракта на поставку ОБТ "Оплот", Как сообщал ЦАМТО, в 2011 году ВС Таиланда заключили контракт на поставку 49 основных боевых танков Т-84 "Оплот" (плюс 2 БРЭМ) с компанией "Укрспецэкспорт". Однако из-за конфликта в Донбассе и других проблем украинские производители не смогли выполнить соглашение в установленные сроки. Несмотря на задержку, СВ Таиланда не аннулировали контракт с Украиной и согласились пролонгировать срок поставок до 2017 года. Тем не менее, СВ Таиланда сочли целесообразным параллельно заключить контракт с Китаем.

ОБТ VT-4 (MBT-3000) впервые был продемонстрирован в июне 2012 года на оборонной выставке Eurosatory в Париже. Боевая масса MBT-3000 – 52 т, экипаж – 3 человека. Корпус и башня изготовлены из сварной стали, композитные элементы обеспечивают дополнительную защиту по фронтальной дуге. Вооружение МВТ-3000 состоит из гладкоствольной пушки, оснащенной тепловым кожухом и экстрактором пороховых газов, а также спаренного с ней 7,62-мм пулемета. На крыше установлен 12,7-мм пулемет с дистанционным управлением, которым управляет командир. Боекомплект составляет 38 выстрелов, в том числе 22 готовых к применению в автомате заряжания (снаряд и метательный заряд) и 18 в резерве. Кроме того, имеется возможность пуска через ствол противотанковой ракеты с лазерным наведением с тандемной боевой частью, позволяющей поражать цели на дальностях до 5 тыс. м. Танк оснащается системой кондиционирования воздуха, системой коллективной защиты и системой инерциальной /GPS навигации.

Предположительно, Таиланд выбрал VT-4 по результатам его сравнительной оценки с российским T-90 и южнокорейским K-1A1. Выбор китайского танка не вызывает большого удивления ввиду усиления стратегических связей между Китаем и Таиландом после военного переворота в 2014 году.