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В реестре отечественного ПО почти четыре тысячи программных продуктов

17.08.2017 Минкомсвязи России 96 0
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Источник: http://minsvyaz.ru/

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров подписал очередной приказ о включении 150 программных продуктов в единый реестр российского программного обеспечения (ПО). Таким образом, на сегодняшний день реестр российского ПО содержит уже 3915 программных продуктов.


«В реестре отечественного программного обеспечения уже зарегистрировано почти четыре тысячи продуктов, это значительная часть софта, производимого российскими разработчиками. Наша следующая задача в рамках развития импортозамещения — обеспечить рост числа внедрений российских программных продуктов в государственных органах и компаниях с госучастием», — сказал директор Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России Салават Мигранов.


Добавленные продукты были признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 14 августа 2017 года.


Напомним, реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Минкомсвязи России
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