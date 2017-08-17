ВМС Алжира приняли на вооружение корвет, построенный на национальной верфи

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ЦАМТО, 17 августа. В ходе церемонии, состоявшейся 8 августа на судостроительном предприятии Etablissement de Сonstruction et de Reparation Navales (ECRN) в районе Орана, ВМС Алжира приняли на вооружение новый корвет национальной постройки.

В церемонии приемки корабля, получившего наименование (807) "Раис Хассен Барбиар" (Rais Hassen Barbiar), принял участие заместитель министра национальной обороны – начальник генерального штаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах (Ahmed Gaid Salah).

По информации алжирских СМИ, длина корабля составляет 62 м, водоизмещение – 600 т.

Строительство корвета началось в 2009 году, надстройка была установлена в 2015 году, церемония спуска на воду состоялась в 2016 году. В 2017 году завершился монтаж вооружения.

По оценке экспертов, комплект вооружения "Раис Хассен Барбиар" сходен с установленным на борту ранее построенных на верфи ECRN корветов класса "Джебель Шенуа" (Djebel Chenoua).

Судя по фотографиям с церемонии, в состав вооружения корабля входят четырехконтейнерные пусковые установки с ПКР C-802 китайского производства, 76-мм артиллерийская установка PJ26, 30-мм ЗАК "Тип-730". На надстройке установлены РЛС управления огнем "Тип-347G" и "Тип-363". По имеющимся данным, на борту корабля может быть размещено десантное подразделение.