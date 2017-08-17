На орбиту выведен космический аппарат в интересах Минобороны России
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Пуск «Протона» на Байконуре
Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com
ЦАМТО, 17 августа. С космодрома Байконур 17 августа в 01:07 мск осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
Общее руководство пуском осуществлял командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.
Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.
Через пять минут после старта ракета-носитель "Протон-М" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
В расчетное время космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Бриз-М" и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.
После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2520", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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17.08.2017
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