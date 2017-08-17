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На орбиту выведен космический аппарат в интересах Минобороны России

18.08.2017 ЦАМТО 53 0
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Пуск «Протона»
Пуск «Протона» на Байконуре
Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

ЦАМТО, 17 августа. С космодрома Байконур 17 августа в 01:07 мск осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Общее руководство пуском осуществлял командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Через пять минут после старта ракета-носитель "Протон-М" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Бриз-М" и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2520", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
17.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур

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