На орбиту выведен космический аппарат в интересах Минобороны России



Пуск «Протона» на Байконуре

Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com Пуск «Протона» на БайконуреИсточник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

ЦАМТО, 17 августа. С космодрома Байконур 17 августа в 01:07 мск осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Общее руководство пуском осуществлял командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска космического аппарата.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Через пять минут после старта ракета-носитель "Протон-М" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Бриз-М" и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2520", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.