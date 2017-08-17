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"Рейтеон" поставила ВМС США 4000-ю крылатую ракету "Томагавк" Блок.4

18.08.2017 ЦАМТО 64 0
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Томагавк
Пуск ракеты "Томагавк"
Источник: TASS/Zuma/Christopher Senenko/U.S .Navy

ЦАМТО, 17 августа. Компания Raytheon 15 августа объявила о передаче Военно-морским силам США 4000-й крылатой ракеты "Томагавк" Блок.4 (для справки: 3000-ю ракету ВМС США получили в ноябре 2013 года).

"Томагавк" Блок.4 является крылатой ракетой большой дальности, предназначенной для атаки наземных целей. Постоянно совершенствуясь, КР "Томагавк" остается одной из основных систем вооружения ВМС США. Максимальная дальность полета КР "Томагавк" Блок.4 превышает 1150 сухопутных миль (1850 км). Ракета может оснащаться ядерной, обычной унитарной или кассетной боевыми частями. Пуск КР может осуществляться с борта надводных кораблей и подводных лодок по важным объектам, которые находятся под прикрытием систем ПВО.

Ракета способна барражировать в течение нескольких часов в назначенной зоне в ожидании команды на поражение цели и наносить удары с высокой точностью и минимальным побочным ущербом.

"Томагавк" Блок.4 оснащена двусторонним спутниковым каналом передачи данных, который позволяет оператору корректировать маршрут полета ракеты и перенацеливать ее на новый объект, а также получать данные о результатах огневого поражения.

Ракета принята на вооружение основных боевых кораблей ВМС США, а также подводных лодок ВМС США и Великобритании класса "Лос-Анджелес", "Вирджиния", "Огайо", "Эстьют" и "Трафальгар". С момента принятия на вооружение для поражения целей было использовано более 2,3 тыс. КР "Томагавк".

Проводимая модернизация ракеты включают усовершенствование средств обмена данными и навигации, оснащение многорежимной головкой самонаведения, что позволит поражать движущиеся цели в море. Интеграция ряда усовершенствований начнется с 2019 года. Модернизированные крылатые ракеты "Томагавк" будут состоять на вооружении ВМС США и после 2040 года.
17.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Rafale
Компании
Raytheon
Проекты
Astute АПЛ
Ohio
Ядерный щит

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