На МВТФ "Армия-2017" будет широко представлена бронетехника Сухопутных войск



Танк Т-72Б3

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Танк Т-72Б3Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 17 августа. В Подмосковье на полигоне Алабино в ходе проведения динамического показа зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, которые состоят на вооружении в танковых подразделениях, воинских частях и соединениях СВ.

Также, свое мастерство и боевую мощь продемонстрируют экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения: противотанковых управляемых ракет и 125-мм орудий, 30-мм автоматических пушек со спаренным 7,62 мм пулеметом и 100-мм орудия - пусковой установки, 12,7-мм зенитных пулеметных установок.

Дистанции поражения целей, имитирующих танки, противотанковые расчеты и живую силу противника составят от 1200 до 4000 м.

Кроме того, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.