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Оптимизированы складские бизнес-процессы «КАМАЗа»

17.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 136 0
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Источник: http://kamaz.org/

Модернизирована система управления складскими запасами ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех): в результате внедрения комплекса решений скорость выполнения операций на складе увеличилась на 17%.


Проект стартовал в декабре 2016 года. Необходимость в его реализации была продиктована ростом объёмов производства «КАМАЗа», что требовало оптимизации складских бизнес-процессов. Так, стояла задача увеличить пропускную способность склада для комплектования деталями конвейера сборки кабин поколения К4 (КАМАЗ-5490 и другие) минимум на 15%. До внедрения новых решений процесс приёмки и размещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ) проходил в полуавтоматизированном режиме, длительное выполнение операций в учётной системе SAP влияло на последующие бизнес-процессы.


Партнёром автогиганта в реализации проекта стала компания САПРАН. Специалисты предложили внедрить комплекс решений, позволяющий упростить и автоматизировать процесс «Приёмка и размещение», в том числе исключив из него работу с бумажными ведомостями. В качестве решения была использована мобильная платформа HyperHive в связке с ТСД Motorola 9590. К апрелю текущего года была закончена разработка приложения «Мобильная система управления складскими запасами» для терминалов сбора данных, включая функциональное и интеграционное тестирование. В июне межфункциональная группа, куда вошли специалисты «КАМАЗа» и ЗАО «САПРАН Групп», успешно запустила приложение в опытную эксплуатацию.


В результате модернизации повысилась скорость процессов приёмки и размещения ТМЦ. За счёт внедрения мобильных решений удалось отказаться от бумажных форм и ручного ввода информации в систему SAP. Итогом внедрения платформы стало увеличение выполнения операций приёмки и размещения на хранение на 17 % за одну рабочую смену. Примечательно, что в рекордно низкие сроки удалось реализовать мобильное приложение при бесшовной интеграции с системой SAP. Важной особенностью решения стало и то, что оно работает и в зонах с неполным покрытием сети Wi-Fi.


Полную выгоду можно будет оценить после внедрения мобильного функционала на все внутрискладские процессы. В их числе - комплектование, отгрузка ТМЦ в сборочный цех, проведение инвентаризации на складе. По итогам пилотного внедрения специалисты предполагают, что переход на мобильный функционал всех складских операций позволит увеличить пропускную способность склада на 20-23%.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАМАЗ

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