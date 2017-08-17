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Новейший многоцелевой вертолет Ми-171А2 готов к началу коммерческих поставок

17.08.2017 ОАО "У-УАЗ" 227 0
Разделы: Авиация
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Вертолет Ми-171А2
Многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) сертификат типа на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 в конвертируемом варианте. Получение документа открывает возможность начала поставок машины коммерческим заказчикам. Сегодня вертолет продемонстрируют вице-премьеру Дмитрию Рогозину в ходе его планового визита на Улан-Удэнский авиационный завод.


Сертификат типа воздушного судна удостоверяет, что Ми-171А2, разработанный на Московском вертолетном заводе им. Миля, может безопасно перевозить пассажиров и грузы днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, в том числе над водными акваториями, по правилам как визуальных, так и приборных полетов. Кроме того, документ подтверждает возможность эксплуатации вертолета на международных воздушных трассах. Сертификация открывает путь к серийному производству Ми-171А2 и поставкам этих вертолетов коммерческим заказчикам.


Ми-171А2 сертифицирован по категории «А», предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В частности, одним из требований является возможность продолжать взлет с максимальной взлетной массой при отказе одного двигателя.


«Получение сертификата типа является одним из самых важных событий проекта и означает возможность начала поставок данного вертолета коммерческим эксплуатантам. Ми-171А2 открывает широкие перспективы к обновлению парка вертолетной техники отечественных и зарубежных операторов, имеющих опыт эксплуатации вертолетов семейства Ми-8/17», – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.


Летные испытания вертолета Ми-171А2, в которых были задействованы четыре опытных образца, начались в 2014 году. Еще два опытных образца были задействованы в статических испытаниях. С начала 2017 года на вертолете Ми-171А2 выполнено более 200 полетов.


Итогом проделанной работы стало завершение тестов по шести программам с оформлением актов дополнительных сертификационных испытаний. При этом на авиасалоне МАКС-2017 вертолет выполнил восемь демонстрационных полетов без отрыва от испытательной программы.


Ми-171А2 являет собой результат глубокой модернизации вертолетов всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. При создании Ми-171А2 ставилась задача снизить затраты на эксплуатацию вертолета, повысить его характеристики и привести их в соответствие жестким современным нормам летной годности гражданских воздушных судов. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия. Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание.


Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик. Серийное производство Ми-171А2 развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
МИ-28
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
У-УАЗ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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