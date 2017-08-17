ОНПП «Технология» одним из первых в России подтвердило соответствие новейшим международным стандартам аэрокосмической отрасли
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Сертификат соответствия системы менеджмента качества Государственного научного центра Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина международным стандартам ISO 9001:2015 и EN 9100:2016
Источник: http://www.technologiya.ru/
Соответствие системы менеджмента качества Государственного научного центра Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) новой версии международных стандартов ISO 9001:2015 и EN 9100:2016 подтвердил один из мировых лидеров в сфере сертификации Bureau Veritas.
«Технология» стала одним из первых российских предприятий, получившим сертификат соответствия новейшим международным требованиям аэрокосмической отрасли.
Аудит системы менеджмента качества ОНПП «Технология» проходил в июне 2017 года.
Предварительно на предприятии была реализована программа адаптации СМК новой версии международного стандарта, в результате внедрения которой прошли переобучение пятьдесят сотрудников, а нормативная документация приведена в соответствие актуальным требованиям. В ходе аудита специалисты Bureau Veritas провели оценку процессов научно-производственных комплексов, специализирующихся на выпуске продукции из полимерных композиционных материалов и специального остекления для аэрокосмической отрасли, а также обеспечивающих отделов и служб. Особое внимание было уделено вопросу соответствия новым требованиям регламентирующих документов собственной разработки. В настоящее время на предприятии действуют более 100 стандартов организации и свыше 50 рабочих инструкций.
«Оперативное реагирование на изменения – основа конкурентоспособности, особенно на международном рынке наукоёмкой продукции. Новый стандарт на предприятии успешно внедрен за год до установленного IAQG срока, и это свидетельствует о соответствии качества наших изделий самым высоким требованиям и хорошо налаженной работе по контролю за состоянием производства и функционированием системы менеджмента качества. Подтверждение соответствия новейшим международным стандартам аэрокосмической отрасли позволит ОНПП «Технология» занять более прочные позиции на мировом рынке и успешно адаптироваться к экономическим условиям», - подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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17.08.2017
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