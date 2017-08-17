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Военная полиция ЗВО получила комплекты современной индивидуальной защиты "Панцирь"

18.08.2017 ЦАМТО 54 0
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Эмблема Военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации
Источник: http://rbxcdn.com/

ЦАМТО, 17 августа. Подразделения военной полиции Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Курской, Нижегородской и Воронежской областях, получили на вооружение более 100 противоударных комплектов современной индивидуальной защиты "Панцирь".

Каждый комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины. Он позволяет защитить наиболее уязвимые части тела. Комплект создан из композитных материалов и дает военнослужащему максимальный уровень комфортности и мобильности.

Новая экипировка впервые будет применена в ходе командно-штабного учения на полигоне Погоново в Воронежской области. Подразделения военной полиции обеспечат безопасность при проведении учения, в том числе на этапах боевых стрельб и при сопровождении воинских колонн по дорогам общего и федерального значения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
17.08.2017
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Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ

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