Военная полиция ЗВО получила комплекты современной индивидуальной защиты "Панцирь"



Эмблема Военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации

Источник: http://rbxcdn.com/ Эмблема Военной полиции Вооружённых Сил Российской ФедерацииИсточник: http://rbxcdn.com/

ЦАМТО, 17 августа. Подразделения военной полиции Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Курской, Нижегородской и Воронежской областях, получили на вооружение более 100 противоударных комплектов современной индивидуальной защиты "Панцирь".

Каждый комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины. Он позволяет защитить наиболее уязвимые части тела. Комплект создан из композитных материалов и дает военнослужащему максимальный уровень комфортности и мобильности.

Новая экипировка впервые будет применена в ходе командно-штабного учения на полигоне Погоново в Воронежской области. Подразделения военной полиции обеспечат безопасность при проведении учения, в том числе на этапах боевых стрельб и при сопровождении воинских колонн по дорогам общего и федерального значения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.