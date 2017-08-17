На форуме "Армия-2017" будет представлено новейшее спасательное снаряжение подводника ССП-М
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ВМС РФ
Источник: ТАСС/Лев Федосеев
ЦАМТО, 17 августа. Усовершенствованное спасательное снаряжение подводника ССП-М, разработанное для подводных сил Военно-морского флота России, будет представлено широкой общественности в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".
ССП-М прошло опытную эксплуатацию в Научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ в Санкт-Петербурге. По ряду показателей в усовершенствованном снаряжении существенно улучшены параметры отдельных узлов.
ССП-М является отечественной разработкой и имеет превосходство над зарубежными аналогами. Снаряжение позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства – торпедные аппараты и прочную рубку подводной лодки. В снаряжении подводники могут быть спасены из отсеков подводной лодки, находящихся под повышенным давлением.
Преимуществом нового спасательного снаряжения ССП-М над существующим снаряжением ССП является возможность применения снаряжения без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации ССП-М герметичного капюшона.На данный момент усовершенствованное спасательное снаряжение подводника проходит опытную эксплуатацию в подразделениях Военно-морского флота России и будет принято на вооружение подводных сил в случае успешных испытаний в морских условиях.
Усовершенствованным спасательным снаряжением подводника, которое предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки методом свободного всплытия, выхода по буйрепу, а также при помощи средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ с глубин до 1000 метров, планируется оснастить экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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17.08.2017
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