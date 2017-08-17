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РВСН впервые продемонстрируют широкой общественности боевую противодиверсионную машину "Тайфун-М"

18.08.2017 ЦАМТО 72 0
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БПДМ "Тайфун-М",
БПДМ "Тайфун-М", осень 2013 г.
Источник: Константин Семенов / tvzvezda.ru

ЦАМТО, 17 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" РВСН впервые продемонстрируют широкой общественности уникальную боевую противодиверсионную машину (БПДМ) "Тайфун-М" для охраны мобильных ракетных комплексов "Ярс".

Посетители смогут ознакомиться с комплексом разведывательных технических средств, изучить возможности беспилотного летательного аппарата, а также узнать технические особенности данной машины.

В прошлом году в рамках форума был представлен тренажер боевой противодиверсионной машины (БПДМ) "Тайфун-М" для подготовки специалистов охраны и разведки РВСН. Все желающие могли пройти спецподготовку по охране ракетных комплексов на виртуальном симуляторе. Посетители прошли ускоренный курс подготовки по ликвидации условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке, моделировали в виртуальном пространстве динамику перемещения машины в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности и различных дорожных покрытий.

БПДМ "Тайфун-М" предназначена для охраны ракетного комплекса "Ярс", ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Машина "Тайфун-М" создана для РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Машина предназначена как для контроля позиционных районов РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, так и для уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника.

До конца 2017 года войска получат 12 БПДМ "Тайфун-М", а до 2020 года в РВСН поступит 20 таких машин. Боевые противодиверсионные машины поступают во все перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
БПЛА
Тайфун

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