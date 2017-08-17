Минобороны обеспечило жильем более 85 тысяч военнослужащих в 2017 году
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Ключи от квартиры
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечило жильем более 85 тысяч военнослужащих с начала 2017 года, сообщила пресс-служба ведомства.
"В первом полугодии 2017 года департаментом и региональными управлениями жилищного обеспечения (ДЖО) Минобороны России выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении более 85 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что почти 60 тысяч военнослужащих, которые снимают жилье, получают компенсацию. По данным ведомства, более 16 тысяч военнослужащих обеспечены служебным жильем и более шести тысяч - взяли квартиру в ипотеку.
Как добавили в Минобороны РФ, более трех тысяч военных обеспечены жилищной субсидией, а более тысячи военнослужащих - квартирами.
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17.08.2017
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