Минобороны обеспечило жильем более 85 тысяч военнослужащих в 2017 году



Ключи от квартиры

Источник: © Fotolia / Anna Baburkina Ключи от квартирыИсточник: © Fotolia / Anna Baburkina

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечило жильем более 85 тысяч военнослужащих с начала 2017 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"В первом полугодии 2017 года департаментом и региональными управлениями жилищного обеспечения (ДЖО) Минобороны России выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении более 85 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что почти 60 тысяч военнослужащих, которые снимают жилье, получают компенсацию. По данным ведомства, более 16 тысяч военнослужащих обеспечены служебным жильем и более шести тысяч - взяли квартиру в ипотеку.

Как добавили в Минобороны РФ, более трех тысяч военных обеспечены жилищной субсидией, а более тысячи военнослужащих - квартирами.