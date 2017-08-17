Минобороны РФ приняло на управление военный спутник, запущенный с Байконура
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Стартовый комплекс космодрома Байконур
Источник: Егор Алеев/ТАСС
Бортовые системы спутника функционируют нормально, отметили в военном ведомстве
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Космический аппарат военного назначения, запущенный с Байконура, принят на управление наземными средствами Минобороны России, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в ведомстве.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально, заявили в Минобороны.
"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2520", - отметили в военном ведомстве.
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17.08.2017
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