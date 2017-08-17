Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту
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Пуск «Протона» на Байконуре
Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com
Выведение прошло в штатном режиме
ТАСС, 17 августа. Космический аппарат военного назначения выведен разгонным блоком "Бриз-М" на целевую орбиту, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.
"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в штатном режиме", - сказали в военном ведомстве.
Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" был осуществлен 17 августа в 1:07 мск с космодрома Байконур (Казахстан). Через десять минут разгонный блок с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.
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17.08.2017
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