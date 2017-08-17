Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту



Пуск «Протона» на Байконуре

Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com Пуск «Протона» на БайконуреИсточник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Выведение прошло в штатном режиме

ТАСС, 17 августа. Космический аппарат военного назначения выведен разгонным блоком "Бриз-М" на целевую орбиту, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"Выведение космического аппарата на орбиту прошло в штатном режиме", - сказали в военном ведомстве.

Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" был осуществлен 17 августа в 1:07 мск с космодрома Байконур (Казахстан). Через десять минут разгонный блок с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.