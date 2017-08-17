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СМИ: Китай готов выводить космические аппараты на орбиту с точностью до сантиметров

18.08.2017 ТАСС 58 0
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Источник: © AP Photo/Xinhua

По данным агентства Xinhua, разработка таких технологий заняла около 50 лет

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китай способен выводить космические аппараты на низкую околоземную орбиту с "сантиметровой" точностью, достигнув наиболее продвинутого уровня в мире. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил секретарь парткома центра контроля за полетами спутников в Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) Ци Яху.

"Точность вывода на геосинхронную орбиту ограничена десятками метров, тогда как на окололунной орбите аппараты могут размещаться с точностью до километра", - отметил он. Специалисты Китайского центра контроля за полетами спутников, продолжил Ци Яху, работали над решением проблемы точности вывода аппаратов на заданную орбиту 50 лет. Эти технологии теперь служат для мягкого приземления возвращаемых аппаратов. В 2003 году первый пилотируемый китайский космический корабль "Шэньчжоу-5" совершил посадку с погрешностью всего лишь в 50 м от заданной точки.

Китайский центр контроля за полетами спутников был создан в 1967 году. Это единственный современный центр контроля в Китае, который обеспечивает постоянный мониторинг полетов спутников и орбитальных кораблей.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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