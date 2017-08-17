Военный спутник с разгонным блоком отделился от ракеты-носителя "Протон-М"
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Ракета "Протон-М" с российским спутником с вязи "Экспресс-АМ6"
Источник: http://kapital.kz/
Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Космический аппарат военного назначения в связке с разгонным блоком "Бриз-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", запущенной в четверг с космодрома Байконур (Казахстан), сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.
"Головная часть ракеты космического назначения "Протон-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 1:17 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М" займет несколько часов.
Ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 1:07 мск.
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17.08.2017
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