На форуме "Армия-2017" продемонстрируют боевую мощь бронетехники сухопутных войск
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Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
Перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Военные продемонстрируют на форуме "Армия-2017" боевую мощь танков и боевых машин пехоты, состоящих на вооружении сухопутных войск РФ. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.
"В подмосковном полигоне "Алабино" в ходе проведения динамического показа зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности основных российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, которые состоят на вооружении в танковых подразделениях, воинских частях и соединениях сухопутных войск. Также, свое мастерство и боевую мощь продемонстрируют экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения. Также, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" откроется в подмосковном центре "Патриот" 22 августа и продлится до 27 августа. Представители более ста иностранных государств станут участниками мероприятия.
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17.08.2017
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