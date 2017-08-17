На форуме "Армия-2017" продемонстрируют боевую мощь бронетехники сухопутных войск



Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Военные продемонстрируют на форуме "Армия-2017" боевую мощь танков и боевых машин пехоты, состоящих на вооружении сухопутных войск РФ. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.

"В подмосковном полигоне "Алабино" в ходе проведения динамического показа зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности основных российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, которые состоят на вооружении в танковых подразделениях, воинских частях и соединениях сухопутных войск. Также, свое мастерство и боевую мощь продемонстрируют экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения. Также, в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" откроется в подмосковном центре "Патриот" 22 августа и продлится до 27 августа. Представители более ста иностранных государств станут участниками мероприятия.