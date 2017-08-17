Долго не думали: Киев свалил на Россию поставку ракетных двигателей в КНДР



Ким Чен Ын

Источник: AP Photo/ Korean Central News Agency Ким Чен ЫнИсточник: AP Photo/ Korean Central News Agency

Президент Украины Порошенко поручил провести расследование информации о поставках ракетных двигателей в КНДР и доложить о результатах в течение 3 дней. Запись в его "Фейсбуке" появилась уже после того, как на брифинге в Киеве глава Государственного космического агентства Украины назвал виновного в утечке технологий. Кто им оказался, и стоило ради этого устраивать брифинг?

Сенсации не вышло. Во всех своих провалах Киев всегда обвиняет Россию. Так поступили и на этот раз.

"Такие двигатели выпускались на Украине до 2001 года. Эти двигатели активно использовались в двух проектах — "Циклон 2" и "Циклон 3". Эти ракеты изготавливались на "Южмаше" в интересах Российской Федерации. Самостоятельно никаких поставок двигателей Украина не выполняла. Все основания у России, учитывая ее дружеские отношения с Кореей, могли быть, — поставить туда ракеты, поставить туда двигатели", — заявил исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

То есть, по их версии, Россия разобрала свои "Циклоны" на запчасти и, не пожалев, отдала КНДР самое ценное — двигатель. Абсурд. Куда больше похоже на правду версия, случайно прозвучавшая из уст гендиректора "Южмаша", завода-производителя РД-250, Сергея Войта. Ему дозвонились пранкеры Вован и Лексус под видом секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Пранкеры: "Сергей Николаевич, мне нужно понимать, кто конкретно виноват? Потому что мне нужно это сказать президенту? Где у вас, кто есть слабое звено?"

Гендиректор "Южмаша" Сергей Войт: "Мы ни с кем не работаем, почти. Мы только начали там — с Кореей по мелочам. С Кореей работает КБЮ наше, уже более 14 лет. С Китаем — более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит. Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, ну, об этом знает КБЮ. Мы туда не вхожи, честно говоря".

Не вхожи, потому что упомянутое КБЮ, Конструкторское бюро "Южное", изначально в середине 50-х было создано в структуре "Южного машиностроительного завода". Но после госпереворота 2014 года, когда сотрудничество по космосу с Россией было прервано, система развалилась, и КБ стало подчиняться напрямую украинскому правительству. Отсутствие заказов и трудности с деньгами могли толкнуть на что угодно.

Буквально вчера, 15 августа, генконструктор КБ "Южное" предположил, что РД-250 мог быть "скопирован" для нужд КНДР. Но возможно ли это технически?

РД-250 взять и скопировать как на 3D принтере — вряд ли: нужны документы, оборудование и люди.

"Копии можно сделать на расстоянии портрета какого-нибудь, но двигатель — это высочайшая технологическая организация, она требует не только технической документации — подробнейшей, детализированной, но она требует еще стендов, прожига, собственно говоря, да самих просто специалистов, у которых моторика в руках, в пальцах, как сделать этот двигатель. Поэтому либо была утечка документации, либо была прямая продажа", — уверен вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В общем, все ключи у того, кто производит. Как раз об этом расследование ракетного эксперта Майкла Элмана, которое подхватила "Нью Йорк Таймс".

И даже госдеп США ничего внятного ответить не смог.