Нужна ли Западу правда о «Запад – 2017»?



Учения "Запад – 2013"

Источник: www.belvpo.com Учения "Запад – 2013"Источник: www.belvpo.com

Чем меньше времени остается до начала совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад – 2017» тем чаще острые обсуждения и появление абсурдных и нелепых предположений по их предназначению.

Предстоящие, по мнению некоторых экспертов и политиков Запада, маневры несут потенциальную угрозу безопасности всей Европе. Основной посыл негодования, что учение носит наступательный характер, а количество техники и личного состава будет значительно больше заявленного, да и вообще – под видом мероприятия боевой подготовки Кремль сосредотачивает войска для захвата чуть ли не всей Восточной Европы. Определиться, правда, пока не могут на кого конкретно Москва при поддержке Минска нападет.

Подобные заявления об угрозе вторжения России из Беларуси способствуют формированию панических настроений, особенно в странах Балтии и Украине, которые дезориентируют простых граждан и отвлекают внимание от решения реальных проблем. Военно-политическое руководство этих стран любую военную активность России пытаются использовать как личный пиар.

Ни кого из наших западных партнеров не интересует, что даже Президент Беларуси гарантировал, что белорусская граница никогда не будет границей войны и военное учение «Запад-2017» не направлено против третьих стран. Их основная цель – отвлечь внимание общественности от событий в своем регионе – фактической оккупации этих стран США (НАТО), милитаризацией, раздуванием военного бюджета на фоне сокращения социальных программ и т.д.

Помимо постоянного присутствия (пусть и на ротационной основе), 2017 год по праву становится одним из самых масштабных по количеству учений сил НАТО в Европе. На Западе упрекают Минск и Москву в проведении масштабных учений. В тоже время, по данным постпреда России при Североатлантическом альянсе Александра Грушко, статистика учений НАТО – 250 в год, с участием около 40 тысяч военнослужащих в июне-ноябре. Только в ближайшие три месяца НАТО планирует провести 18 совместных маневров – согласитесь, впечатляет!

В то же время ССУ «Запад-2017» является плановым и проводится по решению президентов наших стран. Все мероприятия носят сугубо оборонительный характер.

Любопытно, что практически все военно-политическое руководство стран Восточной Европы и НАТО схожи во мнении, что Россия может использовать масштабное военные учение «Запад-2017», чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси. Примечательно, что до учений еще месяц, российские войска еще не прибыли в Синеокую, а войска Альянса, якобы для защиты восточных рубежей, уже как год стягивают технику и войска к границам Союзного государства и оставляют все это на территории стран Балтии, Польши, Румынии. Такие действия не вызывают опасений, а вот то, что Россия перебросит войска – это катастрофа! Опять-таки на лицо двойные стандарты.

Если оперировать цифрами, то в Европе на территории независимых государств, конституции и законы которых запрещают нахождение в странах иностранных солдат, постоянно находится порядка 35 тысяч солдат НАТО! В то же время в Беларусь на учение будут временно передислоцированы около 3 тысяч военнослужащих, то есть в 10 (!) раз меньше. И эта цифра вызывает у Запада беспокойство. Хотя данный факт, учитывая как Альянс и его партнеры победоносно воюют в Ираке, Афганистане, Сирии и других странах, как раз таки и понятен.

«Учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов. Подобные учения проходят раз в два года, поочередно на территориях Беларуси и России», – сказал в интервью Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Поэтому абсурдность заявлений, к примеру, того, что россияне во время учения перейдут границу и начнут боевые действия с Украиной просто удивляет. Зачем? У этих стран есть своя общая сухопутная граница в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Аналогичная ситуация и с другими «потерпевшими».

Настоящие цели этого учения и в целом учений «Запад» оставались по большей части неизменными весь период с момента их организации – для военного сотрудничества между союзными странами, так как Беларусь является наиболее способным военным союзником Кремля, выполняющим функцию буферной зоны и форпоста на западном направлении. С политической точки зрения цель проведения учения «Запад-2017» состоит в том, чтобы подчеркнуть готовность Москвы противостоять любым агрессивным действиям НАТО или отдельных стран-членов Альянса как по отношению к России, так и к своим союзникам. К слову, аналогичный принцип действия и у самого блока.

Сами белорусско-российские маневры пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года. Они станет завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.

Как стало известно из источников в министерстве обороны, темой предстоящего учения, которое пройдет в два этапа, станет подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Учитывая опыт последних конфликтов, а также исходя из событий, происходящих в странах Ближнего Востока, в основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта из-за обострения отношений между государствами на почве межнациональных и этно-религиозных противоречий. Поэтому значительная часть мероприятий будет направлена на ведение борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами.

На первом этапе, продолжительностью около трех суток, планируется осуществить завершение подготовки войск к боевому применению по изоляции районов действий НВФ и ДРГ противника, прикрытие важных государственных и военных объектов подразделениями ВВС и войск ПВО, а также отработку вопросов взаимодействия и обеспечения.

На втором этапе планируется отработать вопросы управления при отражении агрессии против Союзного государства, а также организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Основной упор сделан на оборону и защиту своей территории.

В ходе учения будут проверены возможности новых и прошедших модернизацию образцов ВВСТ как отечественного, так и белорусско-российского производства.

Общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года. Для соблюдения всех международных положений и конвенций, Беларусь пригласила на маневры более 80 наблюдатели, в том числе представители ООН, НАТО, ОДКБ, СНГ, МКК, а также военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны.

Примечательно, но даже при определении районов практических действий войск, чтобы исключить напряженность в отношениях с соседними странами белорусская сторона сознательно отдала предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от границы, чего не скажешь о действиях наших западных партнеров. Очевидно, что, несмотря на всю открытость, даже после окончания «Запад-2017» аналитики будут продолжать выдавать очередные устрашающие мир и Европу прогнозы развития ситуации в регионе, такая уж у них работа – отрабатывать деньги заказчика. Как говорится, собака лает – караван идет.

Владимир Вуячич