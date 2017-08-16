Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США модернизируют ближневосточный командный центр

17.08.2017 РИА Новости 166 0
0
Понравилась новость?
 0
Американский военный
Американский военный на фоне флагов США и Катара. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Nasser Younes

США модернизируют компьютерные системы в командном центре воздушных операций в Катаре, передает агентство Рейтер.

Центр имеет дело с огромным количеством разведданных, поступающих со спутников, беспилотников, радаров и самолетов, совершающих полеты над горячими точками на Ближнем Востоке и наносящих удары по позициям террористической группировки ИГ*. В операционном центре в Катаре в этой связи проводится серия мероприятий по модернизации сверхсекретных компьютерных систем для внесения изменения в работу военных стратегов.

Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) Джеффри Харригиан поддерживает продвижение технологии в центре для лучшего использования этих данных. Как отмечает агентство, это будет означать сокращение роли человека в работе, которая сейчас может выполняться эффективнее и точнее при помощи компьютерного обеспечения.

Новое программное обеспечение разрабатывается при сотрудничестве с подразделением Пентагона под названием Экспериментальное подразделение по инновациям в области обороны (DIUx).

"Я увидел возможность в короткий срок дать нашим летчикам инструмент, который улучшит не только нашу эффективность, но и нашу результативность", - сказал Харригиан. Одна из таких программ упростит то, как ВВС планируют авиаудары, объединяя данные из разных программ, которые сейчас не синхронизируются друг с другом.

Харригиан отметил, что его команда в Катаре предприняла шаги для улучшения методов изучения разведданных, чтобы сменить точку зрения на поле боя. Пока главный успех - представленное в этом году программное обеспечение, руководящее одной из важнейших миссий - заправкой военных самолетов в воздухе, время на которой удалось сильно сократить.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Россия
США
Проекты
БПЛА
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы