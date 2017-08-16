США модернизируют ближневосточный командный центр
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Американский военный на фоне флагов США и Катара. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Nasser Younes
США модернизируют компьютерные системы в командном центре воздушных операций в Катаре, передает агентство Рейтер.
Центр имеет дело с огромным количеством разведданных, поступающих со спутников, беспилотников, радаров и самолетов, совершающих полеты над горячими точками на Ближнем Востоке и наносящих удары по позициям террористической группировки ИГ*. В операционном центре в Катаре в этой связи проводится серия мероприятий по модернизации сверхсекретных компьютерных систем для внесения изменения в работу военных стратегов.
Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) Джеффри Харригиан поддерживает продвижение технологии в центре для лучшего использования этих данных. Как отмечает агентство, это будет означать сокращение роли человека в работе, которая сейчас может выполняться эффективнее и точнее при помощи компьютерного обеспечения.
Новое программное обеспечение разрабатывается при сотрудничестве с подразделением Пентагона под названием Экспериментальное подразделение по инновациям в области обороны (DIUx).
"Я увидел возможность в короткий срок дать нашим летчикам инструмент, который улучшит не только нашу эффективность, но и нашу результативность", - сказал Харригиан. Одна из таких программ упростит то, как ВВС планируют авиаудары, объединяя данные из разных программ, которые сейчас не синхронизируются друг с другом.
Харригиан отметил, что его команда в Катаре предприняла шаги для улучшения методов изучения разведданных, чтобы сменить точку зрения на поле боя. Пока главный успех - представленное в этом году программное обеспечение, руководящее одной из важнейших миссий - заправкой военных самолетов в воздухе, время на которой удалось сильно сократить.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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16.08.2017
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