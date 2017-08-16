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Рогозин не исключил привлечения иностранных подрядчиков на Восточный

17.08.2017 ТАСС 225 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вице-премьер также сообщил, что в 2018 году будут выделены средства на строительство сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Иностранные подрядчики могут быть привлечены к возведению некоторых объектов космодрома Восточный, при этом возможность их участия в работах будет зависеть от типа объекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

"На объектах Минобороны, понятно, никаких иностранцев быть не должно. Что такое объект Минобороны? Тут стартовый стол, где вся технология, вот ей делиться никак нельзя, здесь, конечно, будут и меры предосторожности, ограничения. Но есть и другие объекты, гражданские: гражданские дома, жилье и прочее, там, в принципе, можно использовать и возможности иностранных подрядчиков", - сказал он.

"Теоретически я пока говорю, мы это все не исключаем. Это надо все продумать, проанализировать, получить необходимые лицензии соответствующих инстанций", - добавил вице-премьер.

Рогозин подчеркнул, что "скорее всего, на стартовом столе "Ангары" будет работать единственный исполнитель со статусом", а на других объектах, которые "не требуют особых подходов с точки зрения конфиденциальности, все будет на конкурсной основе".

Вице-премьер также сообщил, что в 2018 году будут выделены средства на строительство сверхтяжелой ракеты. "Мы предполагаем в рамках бюджетного процесса заложить несколько миллиардов рублей на работу по сверхтяжелой ракете, уже бюджет 2018 года", - добавил он.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству, оно было упразднено.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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