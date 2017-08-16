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"Терминаторы" на учениях в Оренбургской области уничтожили условных боевиков

17.08.2017 ТАСС 249 0
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Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фото
Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фото
Источник: © Фото : Улан-Удэнский авиационный завод

Экипажи вертолетов также выполнили нормативы выхода из-под удара условного противника

ТАСС, 16 августа. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" авиабазы армейской авиации Центрального военного округа в ходе учений в Оренбургской области отработали действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований на территории условного сопредельного государства. Об этом в среду сообщила пресс-служба округа.

"Вертолетчики провели воздушную разведку вдоль линии разграничения условных "противоборствующих сторон" на Тоцком полигоне в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, экипажи "Терминаторов" также выполнили нормативы выхода из-под удара условного противника и при помощи системы спутниковой навигации ГЛОНАСС провели перехват и дальнейшее уничтожение условных "джихад-мобилей" незаконных вооруженных формирований.
16.08.2017
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принадлежат ТАСС
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