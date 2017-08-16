"Терминаторы" на учениях в Оренбургской области уничтожили условных боевиков



Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фото

Источник: © Фото : Улан-Удэнский авиационный завод Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор. Архивное фотоИсточник: © Фото : Улан-Удэнский авиационный завод

Экипажи вертолетов также выполнили нормативы выхода из-под удара условного противника

ТАСС, 16 августа. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" авиабазы армейской авиации Центрального военного округа в ходе учений в Оренбургской области отработали действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований на территории условного сопредельного государства. Об этом в среду сообщила пресс-служба округа.

"Вертолетчики провели воздушную разведку вдоль линии разграничения условных "противоборствующих сторон" на Тоцком полигоне в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, экипажи "Терминаторов" также выполнили нормативы выхода из-под удара условного противника и при помощи системы спутниковой навигации ГЛОНАСС провели перехват и дальнейшее уничтожение условных "джихад-мобилей" незаконных вооруженных формирований.