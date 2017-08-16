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Определены победители конкурса "Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации"

17.08.2017 ЦАМТО 360 0
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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 16 августа. В рамках первого этапа конкурса "Прорыв в будущее" в номинации "Лучший инновационный проект в интересах ВС РФ" поступило 34 заявки на участие из девяти высших военных учебных заведений, семи научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации и двух научных рот Вооруженных Сил.

Организатором конкурса являлось Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

По результатам проведения предварительного анализа поступивших на конкурс работ установлено, что одна работа не соответствует требованиям Положения о проведении конкурса.

Конкурсной комиссией была проведена работа по всесторонней и качественной оценке 33 проектов, по результатам которой был составлен рейтинг конкурсантов. На итоговом заседании были определены три участника конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, которые в соответствии с Положением о проведении конкурса, были включены в число претендентов на призовые места.

В результате проведения голосования были определены победитель и лауреаты конкурса:

1 место – А.В.Солодовников, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (филиал);

2 место – авторский коллектив Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в составе А.Д.Виноградова, И.В.Зайцева, А.В.Коровина, А.А.Молева, В.А.Мыльникова;

3 место – авторский коллектив Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники в составе А.Ю.Новикова, Д.В.Мителькова, А.В.Павленко.

Работы, представленные на конкурс, отличались широкой тематической направленностью. В основном проекты участников конкурса были разработаны с целью создания новых, более совершенных образцов, либо улучшения характеристик уже существующего вооружения, военной и специальной техники, а также технологий для их производства.

Большое внимание конкурсантов было уделено применению современных информационных технологий, новых методов обучения военнослужащих, информационной безопасности, а также математическому и методическому обеспечению обоснования перспектив и направлений развития вооружения и военной техники.

Ценный подарок победителю и дипломы призерам конкурса будут вручены в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2017", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.08.2017
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Страны
Россия
Продукция
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