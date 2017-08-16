Определены победители конкурса "Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации"
|
|
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 16 августа. В рамках первого этапа конкурса "Прорыв в будущее" в номинации "Лучший инновационный проект в интересах ВС РФ" поступило 34 заявки на участие из девяти высших военных учебных заведений, семи научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации и двух научных рот Вооруженных Сил.
Организатором конкурса являлось Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.
По результатам проведения предварительного анализа поступивших на конкурс работ установлено, что одна работа не соответствует требованиям Положения о проведении конкурса.
Конкурсной комиссией была проведена работа по всесторонней и качественной оценке 33 проектов, по результатам которой был составлен рейтинг конкурсантов. На итоговом заседании были определены три участника конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, которые в соответствии с Положением о проведении конкурса, были включены в число претендентов на призовые места.
В результате проведения голосования были определены победитель и лауреаты конкурса:
1 место – А.В.Солодовников, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (филиал);
2 место – авторский коллектив Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в составе А.Д.Виноградова, И.В.Зайцева, А.В.Коровина, А.А.Молева, В.А.Мыльникова;
3 место – авторский коллектив Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники в составе А.Ю.Новикова, Д.В.Мителькова, А.В.Павленко.
Работы, представленные на конкурс, отличались широкой тематической направленностью. В основном проекты участников конкурса были разработаны с целью создания новых, более совершенных образцов, либо улучшения характеристик уже существующего вооружения, военной и специальной техники, а также технологий для их производства.
Большое внимание конкурсантов было уделено применению современных информационных технологий, новых методов обучения военнослужащих, информационной безопасности, а также математическому и методическому обеспечению обоснования перспектив и направлений развития вооружения и военной техники.
Ценный подарок победителю и дипломы призерам конкурса будут вручены в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2017", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.08.2016 Предупреждение катастроф – важнейшая задача государства
16.08.2017 Минобороны России создало виртуальный 3D-гид по военно-патриотическому парку "Патриот" в Кубинке
16.08.2017 Минобороны создало виртуальный 3D-гид по парку "Патриот" в Кубинке
15.08.2017 Главный Военно-морской парад в формате фотопанорамы
15.08.2017 Гендиректор КТРВ Борис Обносов: "Сокращение гособоронзаказа затронет всех, но высокоточное оружие останется в приоритете"
07.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
04.08.2017 Применение суперкомпьютерных технологий в научных исследованиях Минобороны РФ обсудят на форуме "Армия-2017"
03.08.2017 На МВТФ "Армия-2017" обсудят вопросы информационно-аналитического обеспечения опережающего научно-технического задела