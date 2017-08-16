Рособоронэкспорт с 2001 года экспортировал продукцию для Сухопутных войск и ПВО на сумму 45 млрд. долларов США



ЗРК средней дальности "Бук-М2" на Форуме Армия-2016

Источник: http://saidpvo.livejournal.com/ ЗРК средней дальности "Бук-М2" на Форуме Армия-2016Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

ЦАМТО, 16 августа. АО "Рособоронэкспорт" активно продвигает иностранным заказчикам российские вооружения и военную технику для всех видов вооруженных сил.

"Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50 процентов. При этом компания успешно поставляет продукцию и для других видов вооруженных сил. С 2001 года за рубеж поставлено военной техники и вооружения для сухопутных войск, ПВО и РЭБ на сумму около 45 млрд. долл. США", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Среди всей номенклатуры продвигаемых спецэкспортером российских вооружений и военной техники наибольшим спросом пользуются многоцелевые истребители, боевые и транспортно-боевые вертолеты, бронетанковая техника, артиллерийские системы, зенитные ракетные системы и комплексы ПВО, а также радиоэлектронные средства.

"Рособоронэкспорт успешно осваивает и другие сегменты мирового оружейного рынка. Мы обучаем иностранных специалистов, содействуем в проектировании и строительстве сервисных центров для ремонта и модернизации поставляемой военной техники, помогаем ее обслуживать, создаем специальную инфраструктуру. Кроме того, в последние годы широкое развитие получили проекты, связанные с лицензионным производством военной техники, выполнением опытно-конструкторских работ и деятельностью в космосе", – добавил А.Михеев.

Основная доля экспорта компании приходится на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Традиционными партнерами, которые стабильно закупают российскую продукцию военного назначения, являются Индия и Китай.

При продвижении продукции российских предприятий Рособоронэкспорт активно использует все современные маркетинговые инструменты. Среди них особое место занимает выставочная деятельность, которая позволяет в течение нескольких дней провести презентации, встречи и переговоры с большим количеством иностранных делегаций.

"Проводимые в России международные выставки, такие как МАКС, Армия, Военно-морской салон, а также Международные армейские игры имеют для нас особое значение. Например, на грядущем форуме "Армия-2017" будет представлена продукция практически для всех видов вооруженных сил. Кроме статической экспозиции, наши зарубежные партнеры посетят динамические показы ходовых, летных и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники", – отметил глава Рособоронэкспорта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".