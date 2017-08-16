Испытания комплекса связи для Су-57 завершатся в этом году
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Истребитель Т-50 выполняет демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Испытания комплекса средств связи С-111 для истребителя пятого поколения Су-57 завершатся до конца года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".
"Госиспытания комплекса средств связи С-111 для истребителя пятого поколения завершатся до конца 2017 года. Разработка значительно улучшает качество авиационной связи и в несколько раз снижает радиолокационную заметность самолета", - сказали в пресс-службе.
С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами различного назначения, а также пунктами управления (наземными, воздушными, надводными). Комплекс автоматически контролирует работоспособность аппаратуры и передает результаты в информационно-управляющую систему и регистратор полетной информации самолета.
Кроме того, С-111 способен в реальном времени передавать большие объемы информации (голос, видео, данные радиолокационного обнаружения и камер слежения) внутри группы самолетов.
Комплекс связи построен по модульному принципу, что позволяет варьировать количество каналов и адаптировать функции комплекса под различные самолеты и вертолеты.
Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее данный проект, проходящий сегодня испытания, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.
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16.08.2017
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