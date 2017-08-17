

Индийский танк Т-90S Bhishma (Бхишма)

Источник: www.militaryparitet.com Индийский танк Т-90S Bhishma (Бхишма)Источник: www.militaryparitet.com

Индийские СМИ решили проанализировать причины неудачного выступления команды военнослужащих ВС Индии на соревнованиях по танковому биатлону в рамках международных армейских игр. При этом в индийских средствах массовой информации откровенно пытаются найти некий внешний фактор фиаско. Так, издание Hindustan Times решило сообщить своим читателям, что главной причиной того, что индийская команда в танковом биатлоне не победила, являются «устаревшие танки Т-90».

Напомним, что в ходе состязаний на подмосковном полигоне Алабино индийская команда, состоявшая из экипажей двух танков Т-90 индийской сборки, резво начала, но потом в силу ряда технических (так было заявлено официально) обстоятельств выбыла из турнира.

Из материала «Хиндустан Таймс»:

Нашему командованию необходимо обратить внимание на то, что у наших основных танков далеко не идеальные показатели. Танки не могут длительное время действовать в условиях высоких температур. Основная причина – серьёзные проблемы с радиатором.

Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90

Hindustan Times пишет, что танковый биатлон в России выявил слабые стороны индийских основных танков, а потому будет реализована программа поэтапной модернизации индийских версий Т-90 – с оснащением ракетными системами, мощными модульными двигателями и новейшими системами защиты.