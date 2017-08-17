Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90

17.08.2017 Военное обозрение 2015 5
0
Понравилась новость?
 0
Т-90S Bhishma
Индийский танк Т-90S Bhishma (Бхишма)
Источник: www.militaryparitet.com

Индийские СМИ решили проанализировать причины неудачного выступления команды военнослужащих ВС Индии на соревнованиях по танковому биатлону в рамках международных армейских игр. При этом в индийских средствах массовой информации откровенно пытаются найти некий внешний фактор фиаско. Так, издание Hindustan Times решило сообщить своим читателям, что главной причиной того, что индийская команда в танковом биатлоне не победила, являются «устаревшие танки Т-90».

Напомним, что в ходе состязаний на подмосковном полигоне Алабино индийская команда, состоявшая из экипажей двух танков Т-90 индийской сборки, резво начала, но потом в силу ряда технических (так было заявлено официально) обстоятельств выбыла из турнира.

Из материала «Хиндустан Таймс»:

Нашему командованию необходимо обратить внимание на то, что у наших основных танков далеко не идеальные показатели. Танки не могут длительное время действовать в условиях высоких температур. Основная причина – серьёзные проблемы с радиатором.

Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90

Hindustan Times пишет, что танковый биатлон в России выявил слабые стороны индийских основных танков, а потому будет реализована программа поэтапной модернизации индийских версий Т-90 – с оснащением ракетными системами, мощными модульными двигателями и новейшими системами защиты.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
LT
C162938X
378
№1
17.08.2017 01:36
Я, честно говоря, ждал этого сообщения, когда узнал, что индусы пролетели на Танковом биатлоне... Ничего не меняется, "индусы - такие индусы"... ;-)
+12
Сообщить модератору
RU
snc
550
№2
17.08.2017 09:33
УВЗ следовало бы предъявить иск изданию за порчу деловой репутации и клевету.
+4
Сообщить модератору
RU
4KOt
226
№3
17.08.2017 10:35
Модернизация всех их Т-90? Россия за)
+6
Сообщить модератору
RU
gerrfrost
2724
№4
17.08.2017 10:50
Цитата, q
Hindustan Times пишет, что танковый биатлон в России выявил слабые стороны индийских основных танков, а потому будет реализована программа поэтапной модернизации индийских версий Т-90 – с оснащением ракетными системами, мощными модульными двигателями и новейшими системами защиты.

Это основной и благоприятный момент для нас, на фоне "испорченной" репутации... Плюс модернизации еще и в том, что индусы воочию убедились, что даже хорошо модернизированный Т-72 "кроет" не модернизированный Т-90, да еще и в индусской сборке...
Может новую партию танков в нашей сборке прикупят..... Переговоры, вроде, были...
0
Сообщить модератору
RU
NANOBOT
939
№5
17.08.2017 11:10
Танк отказался летать, петь и танцевать, при этом поражая все мишени. И эти люди считают, что у них есть шансы в противостоянии с Китаем. Может и есть, если перевооружатся на камасутру.
+4
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы