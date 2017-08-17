Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
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Индийский танк Т-90S Bhishma (Бхишма)
Источник: www.militaryparitet.com
Индийские СМИ решили проанализировать причины неудачного выступления команды военнослужащих ВС Индии на соревнованиях по танковому биатлону в рамках международных армейских игр. При этом в индийских средствах массовой информации откровенно пытаются найти некий внешний фактор фиаско. Так, издание Hindustan Times решило сообщить своим читателям, что главной причиной того, что индийская команда в танковом биатлоне не победила, являются «устаревшие танки Т-90».
Напомним, что в ходе состязаний на подмосковном полигоне Алабино индийская команда, состоявшая из экипажей двух танков Т-90 индийской сборки, резво начала, но потом в силу ряда технических (так было заявлено официально) обстоятельств выбыла из турнира.
Из материала «Хиндустан Таймс»:
Нашему командованию необходимо обратить внимание на то, что у наших основных танков далеко не идеальные показатели. Танки не могут длительное время действовать в условиях высоких температур. Основная причина – серьёзные проблемы с радиатором.
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
Hindustan Times пишет, что танковый биатлон в России выявил слабые стороны индийских основных танков, а потому будет реализована программа поэтапной модернизации индийских версий Т-90 – с оснащением ракетными системами, мощными модульными двигателями и новейшими системами защиты.
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16.08.2017
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принадлежат Военное обозрение
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C162938X
378
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№1
17.08.2017 01:36
Я, честно говоря, ждал этого сообщения, когда узнал, что индусы пролетели на Танковом биатлоне... Ничего не меняется, "индусы - такие индусы"... ;-)
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snc
550
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№2
17.08.2017 09:33
УВЗ следовало бы предъявить иск изданию за порчу деловой репутации и клевету.
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+4Сообщить модератору
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gerrfrost
2724
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№4
17.08.2017 10:50
Цитата, q
Hindustan Times пишет, что танковый биатлон в России выявил слабые стороны индийских основных танков, а потому будет реализована программа поэтапной модернизации индийских версий Т-90 – с оснащением ракетными системами, мощными модульными двигателями и новейшими системами защиты.
Это основной и благоприятный момент для нас, на фоне "испорченной" репутации... Плюс модернизации еще и в том, что индусы воочию убедились, что даже хорошо модернизированный Т-72 "кроет" не модернизированный Т-90, да еще и в индусской сборке...
Может новую партию танков в нашей сборке прикупят..... Переговоры, вроде, были...
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