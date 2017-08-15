Сирийские соседи жалеют, что не купили ТОС-1А "Солнцепек" под давлением США



Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек»

Источник: topwar.ru Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек»Источник: topwar.ru

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А демонстрирует исключительную надежность и огневую мощь в ходе боевых действий в Сирии и Ираке. Однако, если бы не происки конкурентов, то еще в 2010 году эта боевая машина могла бы поступить на вооружение еще одного государства.

Речь идет об Иордании. Дело в том, что семь лет назад это дружественное нашей стране государство очень интересовались российским "Солнцепеком". На выставке вооружений "СОФЕКС" в Аммане демонстрация ТОС-1А вызвала фурор.

Правда, местные инженеры решили не использовать российское шасси, а монтировать установку на танки М-60 производства США. Однако, как рассказывали посвященные в эту тему, именно американцы сделали все, чтобы сорвать реализацию данного проекта.

В результате иорданские вооруженные силы остались без этих смертоносных машин, о чем военные королевства до сих пор жалеют. Тем более, сейчас, оценивая то, как эффективно "Солнцепеки" используются в боях против террористов в Сирии и Ираке.

Технические характеристики ТОС-1А "Солнцепек":

Масса, т. 44,3

Экипаж, чел. 3

Максимальная скорость км/ч 60

Запас хода, км. 500

Вооружение:

Пусковая установка многоствольная

Количество направляющих труб, шт. 24

Дальность стрельбы, м.:

- минимальная 400

- максимальная 6000

Время полного залпа, сек. 6

Тип боеприпаса НУРС.

Лев Романов