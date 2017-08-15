Сирийские соседи жалеют, что не купили ТОС-1А "Солнцепек" под давлением США
|
|
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек»
Источник: topwar.ru
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А демонстрирует исключительную надежность и огневую мощь в ходе боевых действий в Сирии и Ираке. Однако, если бы не происки конкурентов, то еще в 2010 году эта боевая машина могла бы поступить на вооружение еще одного государства.
Речь идет об Иордании. Дело в том, что семь лет назад это дружественное нашей стране государство очень интересовались российским "Солнцепеком". На выставке вооружений "СОФЕКС" в Аммане демонстрация ТОС-1А вызвала фурор.
Правда, местные инженеры решили не использовать российское шасси, а монтировать установку на танки М-60 производства США. Однако, как рассказывали посвященные в эту тему, именно американцы сделали все, чтобы сорвать реализацию данного проекта.
В результате иорданские вооруженные силы остались без этих смертоносных машин, о чем военные королевства до сих пор жалеют. Тем более, сейчас, оценивая то, как эффективно "Солнцепеки" используются в боях против террористов в Сирии и Ираке.
Технические характеристики ТОС-1А "Солнцепек":
Масса, т. 44,3
Экипаж, чел. 3
Максимальная скорость км/ч 60
Запас хода, км. 500
Вооружение:
Пусковая установка многоствольная
Количество направляющих труб, шт. 24
Дальность стрельбы, м.:
- минимальная 400
- максимальная 6000
Время полного залпа, сек. 6
Тип боеприпаса НУРС.
Лев Романов
|
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.08.2017 Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США
24.07.2017 Военный эксперт: новейшая ТОС может быть размещена на платформе "Армата"
12.07.2017 Россия поставила в Азербайджан партию боеприпасов
14.06.2017 Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2016 год
13.06.2017 Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2016 год
16.05.2017 Война в Сирии: опыт турецкой армии
12.05.2017 ВС Казахстана в ходе парада показали новые БЛА
03.05.2017 Танк в помощь — часть II