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США разместили в Южной Корее усовершенствованные комплексы "Пэтриот"

17.08.2017 Военное обозрение 209 0
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Patriot_antimissile
Зенитно-ракетный комплекс Patriot (США)

Как сообщает южнокорейский телеканал KBS, усовершенствованные противоракетные комплексы "Пэтриот" для противостояния ракетной угрозе со стороны КНДР, были размещены на территории Южной Кореи.


По данным телеканала, 35 бригада ПВО войск США в Южной Корее получила новую ракетную установку "Пэтриот", чтобы научить военнослужащих ею пользоваться. Для этого уже были проведены испытания новых комплексов, на усовершенствование которых ушло восемь месяцев. В бригаде, как отмечает KBS, уже есть 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. Однако пока неизвестно, какие именно модификации получены на этот раз, передает РИА Новости


США разместили в Южной Корее усовершенствованные комплексы "Пэтриот"


Один комплекс PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 16 ракетами, уточняет телеканал.


Недавно КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон —12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности. В июле КНДР испытала две баллистические ракеты, как утверждается, дальнего радиуса действия, после чего СБ ООН ужесточил санкции против этой страны.


Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США, и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака.
16.08.2017
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принадлежат Военное обозрение
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