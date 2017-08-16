Navantia предложила австралийским ВМС фрегаты F-5000



Модель фрегата класса F-5000

Источник: topwar.ru Модель фрегата класса F-5000Источник: topwar.ru

Компания Navantia Australia вслед за британской BAE Systems передала правительству Австралии свое предложение в рамках тендера на поставку 9-ти фрегатов нового поколения, сообщает FlotProm со ссылкой на Australian Defence.

Предложение Navantia включает поставку версии фрегатов F-5000. В компании отметили, что это станет «дальнейшим развитием сотрудничества с ВМС Австралии», после передачи флоту эсминцев класса «Хобарт».

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Корабли спроектированы для удовлетворения конкретных потребностей ВМС Австралии. В случае победы в конкурсе фрегаты построят на верфи в Аделаиде, «используя опыт и оборудование, полученные при реализации проекта "Хобарт"».

«В короткий список претендентов на поставку фрегатов в апреле 2016 года включены три компании: BAE Systems, Fincantieri и Navantia. В марте 2017 года Минобороны Австралии направило трем претендентам запросы о предложениях на поставку перспективных фрегатов для ВМС страны. Стоимость проекта оценивается в $ 26,25 млрд.», – говорится в публикации.

Программой предусмотрена поставка девяти фрегатов, «предназначенных для борьбы с подводными лодками и оборудованных широким диапазоном средств поражения и самообороны».

Сообщается, что F-5000 получит на вооружение «вертикальные пусковые установки с 48 ячейками для управляемых ракет дальнего действия (тип не указан), 127-мм артустановки Mk.45, усовершенствованную систему боевого управления». Предусмотрено размещение вертолета MH-60R и беспилотников.

BAE Systems предложила Австралии модификацию фрегата "Тип 26". Итальянская Fincantieri официально пока не сделала своего предложения, но заявила, что планирует представить на рассмотрение многоцелевую версию фрегата класса "Карло Бергамини" (FREMM).

Победитель тендера будет объявлен в следующем году.