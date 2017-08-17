Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
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Компьютер. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Широкое применение в России иностранного программного обеспечения и компьютерных технологий снижает уровень информационной безопасности вплоть до создания угроз остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти", - сказал Патрушев в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Центральном федеральном округе.
По его словам, "масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения".
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16.08.2017
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