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Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения

17.08.2017 РИА Новости 532 1
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Компьютер. Архивное фото
Компьютер. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Широкое применение в России иностранного программного обеспечения и компьютерных технологий снижает уровень информационной безопасности вплоть до создания угроз остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти", - сказал Патрушев в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Центральном федеральном округе.

По его словам, "масштабные компьютерные атаки в мае-июне 2017 года с целью нарушения функционирования информационных ресурсов Российской Федерации и многих стран мира наглядно продемонстрировали дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения".
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
30
№1
17.08.2017 08:24
..Патрушев назвал.. А пока Патрушев не назвал - что, и проблемы не было?
Да это и ежу понятно !
..Но ждём-с-с.. пока Патрушев назовёт..  Холопство, растворённое в крови..
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