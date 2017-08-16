Глава "Южмаша" назвал пранкерам возможные пути утечки ракетных технологий в КНДР



Пуск МБР «Хвасон-14»

Источник: KCNA / Reuters Пуск МБР «Хвасон-14»Источник: KCNA / Reuters

КНДР могла получить технологию украинских ракетных двигателей через Китай либо через конструкторское бюро "Южное", предполагает генеральный директор предприятия "Южмаш" Сергей Войт. Такие версии он выдвинул в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). Аудиозапись разговора опубликовало издание Вести.Ru.

Пранкеры общались с Войтом от лица секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Лексус потребовал от главы "Южмаша" предоставить информацию об источниках утечки технологий в Северную Корею.

Войт заявил, что КБ "Южное" более 20 лет сотрудничает с Пекином. "Мы туда не вхожи, честно говоря. Мы этим никогда не занимались. Они работают с ними по всем этим делам. Может быть, что-то через Китай могло уйти, я так думаю. Это мои предположения", — сказал топ-менеджер.

Он добавил, что считает "Южное" слабым звеном, а на его предприятии подозревать некого. "А они ездят [за границу], у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели", — добавил глава "Южмаша".

Официальный Киев допускает возможность того, что Пхеньян мог получить украинские ракетные двигатели от России. В Москве эти заявления пока не комментировали, однако 15 августа вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал мнение, что в Северной Корее вряд ли могли скопировать изготовленные на Украине ракетные двигатели. Также чиновник уверен, что запустить производство подобных агрегатов невозможно без украинских специалистов.

14 августа в статье The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе и экспертов Международного института стратегических исследований сообщалось, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского "Южмаша". Предположительно, они созданы на основе тесного знакомства с конструкцией и технологией жидкостных двигателей, которые применялись на советских баллистических ракетах, разработанных в КБ "Южное" и производившихся на "Южмаше".