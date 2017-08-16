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Строить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном начнут не раньше весны 2018 года

17.08.2017 ТАСС 219 0
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РН «Ангары-А5»
Установка «Ангары-А5» на стартовом столе перед первым пуском
Источник: ГКНПЦ имени М.В.Хруничева

Проектная документация на строительство будет передана на экспертизу до 31 августа

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты-носителя "Ангара" начнется не ранее весны 2018 года. Об этом сообщил гендиректор филиала ЦЭНКИ НИИСК Руслан Мухамеджанов.

"Скорее всего в этом году уйдет все (проектная документация) на согласование, а со следующего года, наверное, начнут копать, - сказал представитель ЦЭНКИ. - Документацию согласуют, но скорее всего к этому моменту зима наступит и промерзание будет, копать будет проблематично. Видимо, все эти котлованные работы уйдут на теплое время".

Мухамеджанов предположил, что начала фактических работ не стоит ждать раньше следующего года, так как "очень много организационных вопросов межведомственных, которые быстро не решить".

По его словам, проектная документация на инфраструктуру для "Ангары" на Восточном будет передана на экспертизу до 31 августа.

"До 31 августа должны войти (в экспертизу), - сказал он. - Все исходные данные в проектные институты переданы".

Он отметил, что срок госэкспертизы  для обычных объектов составляет около двух месяцев, для уникальных - три. "Наш (объект) может до трех (месяцев), потому что это "Ангара", это новый старт, он отличается даже от Плесецка", - сказал Мухамеджанов. Он добавил, что 31-й ГПИСС уже начинает делать документацию для строителей.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Проекты
Восточный Космодром

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