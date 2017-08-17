Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"

KillaKan 1353

№4 17.08.2017 14:37 ID: 3396 сообщ. №3 Цитата, Кто-то не справляется со своими обязанностями.

Из чего делаем вывод, что до "восстания машин" нам еще далеко )))) Из чего делаем вывод, что до "восстания машин" нам еще далеко ))))