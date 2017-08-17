Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
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Спаренный 30-мм зенитный автомат 2А38М на ЗРПК "Панцирь-С1"
Источник: https://ru.wikipedia.org/
Индивидуальный комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подразделения военной полиции Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение более 100 противоударных комплектов современной индивидуальной защиты "Панцирь", сообщает Минобороны РФ.
"Каждый комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины. Он позволяет защитить наиболее уязвимые части тела. Комплект создан из композитных материалов и дает максимальный уровень комфортности и мобильности военнослужащего", - говорится в сообщении.
Новую экипировку получат подразделения, дислоцированные в Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской, Курской, Нижегородской и Воронежской областях.
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16.08.2017
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принадлежат ТАСС
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sivuch1239
338
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№1
17.08.2017 08:41
А на фотографии точно тот Панцирь ,который получила военная полиция ?
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просто экспл
3698
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№2
17.08.2017 09:22
а я то уж обрадовался , сомнения правда были еще после прочтения заголовка , ибо зачем полиции , хоть и военной ЗРПК .
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+1Сообщить модератору
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ID: 3396
257
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№3
17.08.2017 11:51
Не первый раз уже заголовок и фото не соотносятся друг к другу.
Кто-то не справляется со своими обязанностями.
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KillaKan
1353
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№4
17.08.2017 14:37
Цитата, ID: 3396 сообщ. №3
Кто-то не справляется со своими обязанностями.
Из чего делаем вывод, что до "восстания машин" нам еще далеко ))))
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