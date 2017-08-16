Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются на аэродром в Кубинке для участия в МВТФ "Армия-2017"

17.08.2017 ЦАМТО 219 0
0
Понравилась новость?
 0
СУ-34
Источник: макс-2017

ЦАМТО, 16 августа. Экипажи авиации Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к перебазированию самолетов и вертолетов, задействованных в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", на аэродром Кубинка.

Для гостей и участников мероприятия там будет организован статический и динамический показ современных образцов авиационной техники, состоящих на вооружении ВКС.

Экспозиция будет включать более 30 самолетов и вертолетов, среди которых сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, транспортный Ан-148, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, "Ансат-У" и многие другие.

На аэродроме также будут представлены учебная авиация и самолеты Военно-морского флота России.

Статический показ будет действовать в течение всего периода проведения форума с 22 по 27 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-148
Ансат
Ка-52
Ми-28Н
Ми-35
МиГ-29СМТ
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-30
Су-34
Су-35С
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы