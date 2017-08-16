Более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются на аэродром в Кубинке для участия в МВТФ "Армия-2017"



Источник: макс-2017 Источник: макс-2017

ЦАМТО, 16 августа. Экипажи авиации Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к перебазированию самолетов и вертолетов, задействованных в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", на аэродром Кубинка.

Для гостей и участников мероприятия там будет организован статический и динамический показ современных образцов авиационной техники, состоящих на вооружении ВКС.

Экспозиция будет включать более 30 самолетов и вертолетов, среди которых сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, транспортный Ан-148, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, "Ансат-У" и многие другие.

На аэродроме также будут представлены учебная авиация и самолеты Военно-морского флота России.

Статический показ будет действовать в течение всего периода проведения форума с 22 по 27 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.