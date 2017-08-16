Посетители форума "Армия-2017" могут совершить виртуальную экскурсию на маршрутах боевого патрулирования ПГРК "Ярс"
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости
ЦАМТО, 16 августа. Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2017" могут совершить виртуальную экскурсию на маршрутах боевого патрулирования ракетного комплекса "Ярс".
Все желающие смогут оценить возможности современных учебно-тренировочных средств, проводя интенсивные маневренные действия на машине обеспечения боевого дежурства (МОБД) в виртуальной реальности.
Тренажер для подготовки механиков-водителей машины обеспечения боевого дежурства на форуме будет представлен впервые. Ранее посетители могли познакомиться с симулятором автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". Он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичное изображение пути и, благодаря шести степеням подвижности, моделирует штатные и нештатные ситуации в реальном времени.
У посетителей появилась возможность почувствовать преимущества управления всех основных агрегатов с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций, работа которой основана на облегчении управления, контроле работы двигателя и контроле расстояния при движении в колоннах, благодаря работе датчиков, контролирующих ускорение агрегата, его крены и многие другие параметры.
В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов, тренажерных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты РК "Тополь-М" и "Ярс". До 2020 года новейший тренажер поступит во все соединения, оснащенные мобильными комплексами.
Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности.
Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием учебно-тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов, и пунктов управления, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.
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16.08.2017
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