Американские ученые испытали возможности 3D-принтера в вакууме
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3D-принтер Zero-Gravity
Источник: geektimes.ru
В ходе испытаний были изготовлены несколько конструкций из полимеров и различных сплавов длиной до 85 сантиметров
НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Испытания 3D-принтера в условиях, имитирующих открытый космос, состоялись в Исследовательском центре имени Эймса в Калифорнии. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, эксперимент проходил на протяжении 24 суток в вакуумной камере при сверхнизких температурах. В ходе испытаний были изготовлены несколько конструкций из полимеров и различных сплавов длиной до 85 сантиметров.
"Это важный результат, поскольку мы продемонстрировали возможности адаптации производства к условиям космического пространства, - отметил в интервью Space.com главный управляющий компании Made In Space Эндрю Раш. - Мы свели к минимуму проблемы, связанные с использованием этой технологии".
Ранее 3D-принтеры этой компании были доставлены на борт Международной орбитальной станции и продемонстрировали возможность изготовления различных предметов в условиях невесомости. Эти принтеры - составная часть роботизированной системы Archinaut, оснащенной дистанционным манипулятором, способным осуществлять операции с 3D-принтером и изготавливать детали в открытом космосе. Прототип дистанционного манипулятора уже был опробован: в ходе испытаний "механическая рука" смогла осуществить захват отрезка трубы и установить ее в узел крепления.
Такая роботизированная система позволит собирать в космосе крупные конструкции. "Мы считаем, что роботизированное производство в космосе и последующая сборка приведут к революционным изменениям в том, как мы проектируем и создаем космические системы", - заявил руководитель директората NASA по вопросам космических технологий Стив Джарчик. По его словам, система Archinaut "обеспечит широкие возможности для производства и сборки в космосе".
Орбитальный телескоп - одна из конструкций, при создании которой может использоваться Archinaut. В качестве примера Стив Джарчик сослался на то, что на новом телескопе "Джеймс Уэбб", после того, как он будет выведен на орбиту в ноябре 2018 года, придется осуществить до 80 операций по раскрытию различных сегментов. Однако такая процедура, по его словам, пригодна лишь для телескопов с диаметром зеркала до 8 метров. При создании 12-метровых телескопов, способных осуществлять наблюдения за экзопланетами, использование системы Archinaut обеспечило бы значительную экономию, подчеркнул он.
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16.08.2017
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