Украинский адмирал заявил о скором прекращении существования ВМС Украины
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Введенный в строй ВМС Украины малый бронированный артиллерийский катер U 175 "Бердянск" проекта 58155. На заднем плане - флагманский корабль ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный" проекта 11351. Одесса, 06.12.2016
Источник: dumskaya.net
Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук в интервью радио "Свобода" заявил, что украинский флот может исчезнуть в ближайшее время, сообщает портал Украина.ру.
Я хотел бы сказать, что состояние национального военного флота является критическим. И если не обратить на него внимание — а это действительно, разноплановый, разнородный вид ВСУ, где есть все составляющие, начиная с корабельной, авиационной, составляющей обеспечения — то флот пересечет линию дед-лайна и перестанет существовать — рассказал Гайдук.
По словам Гайдука, на Украине отсутствует государственная морская политика.
Проблема в том, что у нас нет руководящих документов в государстве: нет ни морской доктрины, ни стратегии развития, ни программы кораблестроения. Как можно развивать, защищать национальные интересы, если они не сформулированы в морских доктринах
—отметил вице-адмирал
Он также раскритиковал уровень финансирования украинских ВМФ.
От потребности, которая есть во флоте — в мои времена финансирование было 10-12%. В лучшие времена это было 32% процента. Сейчас — от 10 до 20%.Проблема не в деньгах, если у государства нет стратегии — отметил вице-адмирал.
По его словам, Украина значительно уступает России в вопросах модернизации флота, и утрачивает свои позиции в черноморском регионе.
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15.08.2017
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